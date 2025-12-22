رفع تعرض فوری به ۱۰۹ هکتار زمین دولتی تنها در آذرماه

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نبیان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، گفت: یگان حفاظت این سازمان از ابتدای سال جاری تاکنون، دو هزار و ۳۰ مورد تعرض به اراضی دولتی به مساحت یک‌هزار و ۹۵ هکتار را به‌صورت فوری رفع تعرض کرده است.

وی با بیان اینکه تنها در آذرماه امسال ۱۵۹ مورد رفع تعرض فوری به مساحت ۱۰۹ هکتار زمین انجام شده است، افزود: از فروردین‌ماه تا پایان آذر امسال نیز ۲۴۰ فقره حکم قطعی به نفع دولت توسط یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن در سراسر کشور اجرا شده که بر اساس آن، ۳۲۲ هکتار زمین دولتی به بیت‌المال بازگشته است.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در آذرماه سال جاری، ۲۵ مورد حکم قطعی دادگاه به مساحت ۱۵ هکتار توسط این یگان به اجرا درآمده است.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در پایان خاطرنشان کرد: بیشترین مساحت وقوع و رفع تعرض در ۹ ماه نخست امسال مربوط به ادارات کل راه و شهرسازی استان‌های فارس، خوزستان و تهران بوده است.