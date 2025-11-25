به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره جهانی فیلم فجر، در این دوره از جشنواره چند اثر مرمت‌شده ماندگار سینمای ایران روی پرده می‌رود که «زیر درختان زیتون» به عنوان فیلم افتتاحیه جشنواره در نظر گرفته شده است. این فیلم محصول سال ۱۳۷۳ است. «زیر درختان زیتون» موفق به کسب هوگوی نقره‌ای جشنواره بین‌المللی شیکاگو شد و کیارستمی علاوه بر کارگردانی، نویسندگی و تهیه‌کنندگی این فیلم را عهده‌دار بود.

در خلاصه داستان «زیر درختان زیتون» آمده است: «در روستای کوکر، حسین به خواستگاری دختری به‌نام طاهره می‌رود، ولی چون خانه ندارد به او پاسخ منفی می‌دهند. همان شب زلزله تمام مردم روستا را بی‌خانمان می‌کند. حسین در بی‌خانمانی خود را با همه یکسان می‌بیند و خوشحال هم هست. هفت روز می‌گذرد، در سر مزار «خدابیامرزها» حسین متوجه می‌شود طاهره و مادربزرگش زنده مانده‌اند ...»

پنج پوستر جشنواره جهانی فیلم فجر براساس تصاویری از فیلم «زیر درختان زیتون» و عکس‌های علیرضا انصاریان از این فیلم طراحی شده است. همچنین پوستر اصلی جشنواره نیز براساس عکسی از کیارستمی در پشت صحنه فیلم «زندگی و دیگر هیچ» است. مهدی دوایی طراحی این پوسترها را برعهده داشت.

معرفی داوران ایرانی بخش‌های مختلف جشنواره جهانی فیلم فجر

در آستانه آغاز به کار چهل‌وسومین جشنواره جهانی فیلم فجر، داوران ایرانی بخش‌های مختلف این رویداد سینمایی معرفی شدند.

پنج سینماگر ایرانی در این دوره از جشنواره مسئولیت داوری در بخش‌های مسابقه بین‌الملل، جلوه‌گاه شرق، چشم‌انداز و زیتون شکسته را برعهده دارند و آثار حاضر در این بخش‌ها را در کنار داوران خارجی که اسامی آنها متعاقبا اعلام خواهد شد، داوری می‌کنند.

محمود کلاری فیلمبردار، عکاس و کارگردان سینمای ایران که تصاویر ماندگاری را در آثار سینمایی ثبت کرده است به همراه کریستف رضاعی آهنگساز داوری بخش مسابقه بین‌الملل را در کنار داوران خارجی حاضر در این بخش انجام می‌دهند.

در بخش جلوه‌گاه شرق هدی زین‌العابدین بازیگر، عهده‌دار مسئولیت داوری است. مهدی کرم‌پور فیلمنامه‌نویس و کارگردان در بخش چشم‌انداز که به فیلم‌های اول و دوم کارگردانان می‌پردازد، داوری را برعهده دارد.

فرزاد موتمن کارگردان سینما داور بخش زیتون شکسته این دوره از جشنواره است.

چهل‌وسومین جشنواره جهانی فیلم فجر به دبیری روح‌الله حسینی از پنجم تا دوازدهم آذر در شهر شیراز برگزار می‌شود.