دبیر ستاد ازدواج دانشگاهیان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها، ️ حجت الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی، رئیس ستاد ازدواج دانشگاهیان کشور با صدور حکمی حجت الاسلام والمسلمین سعید کرمی معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها را به عنوان دبیر ستاد ازدواج دانشگاهیان منصوب کرد.
در متن این حکم آمده است:
حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سعید کرمی
با سلام و تحیّات؛
نظر به ماده ۵ سند ازدواج دانشگاهیان مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۲۶/۰۸/۱۴۰۰ و با عنایت به مراتب تعهد، شایستگیها و تجارب ارزشمندتان، جنابعالی را به عنوان دبیر ستاد ازدواج دانشگاهیان منصوب مینمایم.
امید است در سایه الطاف الهی با فعال نمودن دبیرخانه ستاد، با احصاء و همافزایی ظرفیتهای موجود دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها و هماهنگی و انسجام بخشی سایر دستگاهها، نهادها و سازمانهای مرتبط، ظرفیتهای متعدد ملی و استانی بکارگیری شوند تا شاهد ترویج و تسهیل بیش از پیش ازدواجهای بههنگام، آسان، آگاهانه و پایدار در میان اقشار مختلف دانشگاهی بخصوص دانشجویان باشیم.
توفیقات روزافزون جنابعالی و سایر همکاران را از خداوند منّان خواستارم.
