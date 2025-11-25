به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علی‌فر پیش از ظهر امروز سه شنبه در نشست تخصصی مدیران مدارس ابتدایی دولتی و غیردولتی ناحیه یک اهواز و حمیدیه بر ضرورت رایگان شدن دوره پیش‌دبستانی در استان تأکید کرد.

وی اظهار کرد: حدود نیمی از نوآموزان ما در استان دوزبانه هستند و هزینه‌های پیش‌دبستانی مانع دسترسی برابر آنان به آموزش می‌شود؛ بنابراین خواستار رایگان شدن این دوره هستیم.

مدیرکل آموزش‌وپرورش خوزستان با تقدیر از معاونت آموزش ابتدایی استان در اجرای سیاست‌های دولت و رئیس‌جمهور در حوزه تعلیم و تربیت افزود: آموزش و پرورش در خوزستان باید ویژه دیده شود تا شاخص‌های تعلیم و تربیت ارتقا یابد. این استان سال‌ها درگیر جنگ تحمیلی بوده و مشکلات خاص استان‌های مرزی را نیز دارد.

وی با اشاره به اینکه محور تحول در آموزش و پرورش مدیر مدرسه است، گفت: برای افزایش کیفیت آموزشی باید محتوای درسی ارتقا یابد. ساخت مدرسه و تجهیز آن ضروری است اما توجه به مسائل آموزشی نیز اهمیت ویژه دارد.

علی‌فر ادامه داد: اولیای دانش‌آموزان شرکای راهبردی ما هستند و حضور آنان در کنار مربیان مدرسه یکی از عوامل کاهش آسیب‌های اجتماعی است.

وی همچنین از انتشار کارنامه آموزشی عملکرد نواحی و مناطق چهارگانه استان خبر داد و گفت: عملکرد هر منطقه با سال‌های پیش همان منطقه مقایسه می‌شود، چراکه مقایسه دو شهرستان با یکدیگر به دلیل تفاوت‌های فرهنگی و اقتصادی درست نیست.

مدیرکل آموزش‌وپرورش خوزستان با اشاره به اولویت‌های رئیس‌جمهور در حوزه تعلیم و تربیت افزود: رئیس جمهور، آموزش و پرورش را اولویت نخست خود قرار داده و حدود ۷۰ درصد وقت بازدیدهای استانی را به این حوزه اختصاص داده است. نمونه این توجه، ساخت مدرسه پردیس ایران در ناحیه یک اهواز طی هفت ماه است.

وی در پایان خطاب به مدیران مدارس گفت: شما ناخدای کشتی آموزش هستید؛ رفتار شما با معلمان مستقیم بر رفتار آنان با دانش‌آموزان اثر می‌گذارد. مدرسه تراز پنج رکن دارد و باید شاخص‌هایی مانند نرخ جذب، پوشش تحصیلی و بازماندگی از تحصیل به‌طور جدی پیگیری شود.

علی‌فر خاطرنشان کرد: برای سال تحصیلی جدید ۱۲ مدرسه ضمیمه متوسطه اول در دورترین نقاط استان ساخته‌ایم تا دانش‌آموزان دختر آن مناطق از تحصیل بازنمانند.