به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر شنبه زنگ غنچه ها در مدارس کهگیلویه و بویراحمد نواخته شد.

در این مراسم مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد در آیین نواختن زنگ «غنچه‌ها» با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید به نوآموزان، اولیا و فرهنگیان، با اشاره به اهمیت ارتباط خانواده‌ها با مراکز آموزشی، گفت: تحقیقات علمی نشان داده است هرچه ارتباط میان خانواده و مدرسه بیشتر باشد، پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان افزایش می‌یابد.

ایوب رضایی اظهار کرد: بخشی از آموزش در مدرسه و بخش مهم‌تری از تربیت در خانواده شکل می‌گیرد، بنابراین استمرار این همکاری برای رشد همه‌جانبه نوآموزان ضروری است.

وی تاکید کرد: دوره پیش‌دبستانی یکی از مهم‌ترین و اثرگذارترین مراحل تحصیلی است که نقش بنیادینی در رشد شناختی، اجتماعی و عاطفی کودکان دارد و زمینه‌ساز موفقیت آنان در مقاطع بعدی تحصیل خواهد بود.

رضایی با تأکید بر ضرورت توجه جدی به آموزش‌های دوره پیش‌دبستانی افزود: این دوره به دلیل ویژگی‌های خاص سنی کودکان، بستر مناسبی برای شکوفایی استعدادها و پرورش مهارت‌های اجتماعی آنان است.

وی بیان کرد: خوشبختانه در سال‌های اخیر نگاه تخصصی‌تری به این مقطع شده و حتی سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک در آموزش‌وپرورش تشکیل شده تا سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی علمی در این حوزه انجام شود.

مدیرکل آموزش‌وپرورش کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه مربیان پیش‌دبستانی نقش حساسی در شکل‌گیری شخصیت و نگرش کودکان دارند، تصریح کرد: نحوه تعامل مربیان با نوآموزان باید سرشار از مهربانی، صبر و زبان کودکی باشد تا زمینه رشد طبیعی، خلاقیت و اعتماد به‌نفس در آنان فراهم شود. مربیان ما در حقیقت اولین معلمان زندگی این کودکان هستند و باید با عشق و دلسوزی این رسالت خطیر را دنبال کنند.

وی ادامه داد: کودکان امانت‌هایی در دست ما هستند و وظیفه داریم زمینه رشد علمی، اخلاقی و اجتماعی آنان را به بهترین شکل فراهم کنیم. موفقیت نظام تعلیم و تربیت در گرو همکاری و همدلی معلمان، خانواده‌ها و جامعه است و اگر این پیوند به‌صورت مستمر برقرار باشد، ثمره آن در آینده کشور نمایان خواهد شد.

رضایی همچنین با اشاره به هم‌زمانی آغاز سال تحصیلی با هفته نیروی انتظامی، از تلاش‌های مأموران خدوم پلیس در تأمین امنیت جامعه قدردانی کرد و گفت: آرامش و امنیت امروز ما مرهون تلاش نیروهای انتظامی است که شبانه‌روز برای حفظ نظم و آسایش مردم خدمت می‌کنند.

وی بیان کرد: آموزش‌وپرورش نیز در مسیر فرهنگ‌سازی نظم، قانون‌مداری و مسئولیت‌پذیری در میان دانش‌آموزان، همواره همراه نیروی انتظامی خواهد بود.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان در پایان از زحمات مدیران، معلمان، مربیان و کارکنان آموزشگاه‌های پیش‌دبستانی تقدیر کرد و گفت: امیدوارم با تلاش جمعی و همکاری خانواده‌ها، بتوانیم سالی پربار، شاد و سرشار از یادگیری برای ۲۲ هزار نوآموز رقم بزنیم تا این غنچه‌های امروز، فردا گل‌های معطر جامعه ما باشند.

قدرت الله باقری رئیس اداره تعلیم وتربیت کودک نیز گفت: استفاده از هرگونه محتوای خارج از بسته‌های مورد تأیید سازمان تعلیم وتربیت کودک ممنوع است.

وی افزود: مدیران موظف‌اند برای پیش‌دبستانی دو از میان ۱۹ بسته و برای پیش‌دبستانی یک از میان ۷ بسته رسمی انتخاب کنند، به همین منظور نمایشگاهی ویژه برای آشنایی مدیران و مربیان با این بسته‌ها برگزار شده است.

در پایان این آیین زنگ غنچه ها نواخته شد و ۲۲ هزار نو آموز پیش دبستانی یک و دو در سطح استان کهگیلویه وبویراحمد روانه کلاسهای درس شدند.