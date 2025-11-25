۴ هزار لیتر نوشیدنی غیرمجاز در دزفول معدوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، داود سلمان پور ظهار کرد: در راستای صیانت از سلامت جامعه، تیم‌های بازرسی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی دزفول با مشارکت نیروی انتظامی موفق به شناسایی و ضبط محموله‌ای به میزان چهار هزار لیتر آب انار و آب آلبالوی غیرمجاز شدند که به عنوان آب میوه طبیعی و به شکل غیرقانونی در بازار توزیع می‌شد.

وی ادامه داد: این محموله در جریان پایش‌های میدانی و نمونه‌گیری‌های هدفمند تشخیص داده شد و با نظارت نماینده حقوقی دانشگاه و ارزیابی کارشناسان آزمایشگاه کنترل کیفی معاونت غذا و دارو دزفول مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با حکم قضائی در روز یکشنبه دوم آذرماه ۱۴۰۴ اعمال قانون گردید.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی دزفول عنوان کرد: یافته‌های حاصل از آزمون‌های میکروبیولوژیک، نشان‌دهنده آلودگی‌های گسترده و میزان بار میکروبی فراتر از حدمجاز در این فرآورده‌ها می‌باشد که مصرف آن برای گروه‌های حساس از جمله کودکان و سالمندان به شدت تهدیدآمیز است.

سلمان پور با تأکید بر هشدارهای بهداشتی تصریح کرد: چنین کالاهای تقلبی که فاقد پروانه‌های بهداشتی معتبر و نشان سیب سلامت هستند علاوه بر عدم ارزش تغذیه‌ای، به دلیل عدم رعایت موازین بهداشتی در مراحل تولید، بسته‌بندی و انبارداری می‌توانند موجب بروز مسمومیت‌های غذایی شدید و عوارض گوارشی پایدار شوند.

وی به شهروندان هشدار داد برای تهیه مواد خوراکی و آشامیدنی دقت لازم را به کار گرفته و از خرید هر نوع محصول فاقد مجوزهای بهداشتی رسمی و نشان سیب سلامت پرهیز نمایند.

سلمان‌پور همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده یا اطلاع از تولید و عرضه محصولات غذایی و آشامیدنی غیرمجاز، مراتب را به سامانه ۱۹۰ یا واحد مدیریت غذای معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی دزفول گزارش دهند.