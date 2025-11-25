به گزارش خبرنگار مهر، تسوکادا تاماکی سفیر ژاپن در ایران پیش از ظهر امروز سه‌شنبه در دیدار با سید محمدرضا موالی‌زاده استاندار خوزستان گفت: مشکلات زیست‌محیطی این استان از جمله انباشت پسماندها، چالش‌های مرتبط با مدیریت منابع آب و حجم بالای رسوبات و شن‌های منتقل‌شده به مناطق شهری و روستایی قابل مهار است. وی افزود: ژاپن با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و تجربه‌های موفق خود در حوزه مهندسی محیط‌زیست، می‌تواند راهکارهایی پایدار، کم‌هزینه و قابل اجرا برای بهبود وضعیت خوزستان ارائه دهد.

سفیر ژاپن تأکید کرد: همکاری‌های ایران و ژاپن در حوزه محیط‌زیست ظرفیت توسعه بیشتری دارد و در اولویت برنامه‌های همکاری دو کشور قرار گرفته است.

وی توضیح داد: ژاپن آماده است بسته‌های همکاری مشخصی در زمینه مدیریت منابع آب، کنترل آلاینده‌ها، بازیافت پسماند و ارتقای بهره‌وری ارائه کند و از مشارکت فعال در برنامه‌های توسعه پایدار خوزستان استقبال می‌کند.