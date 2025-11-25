به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده پیش از ظهر امروز سه‌شنبه در دیدار با تسوکادا تاماکی سفیر ژاپن در ایران، هدف از برگزاری این نشست را بررسی ظرفیت‌های مشترک همکاری میان استان خوزستان و کشور ژاپن اعلام کرد و گفت: مهم‌ترین محور گفت‌وگوها، مسائل زیست‌محیطی و راهکارهای کاهش آلودگی هوا در خوزستان است.

وی با بیان اینکه بررسی علمی و دقیق منابع آلاینده از ضرورت‌های اصلی حل مشکلات زیست‌محیطی استان است، اظهار کرد: پیشنهاد شده گروهی از کارشناسان ژاپنی برای بررسی میدانی و ارائه راهکارهای اجرایی به خوزستان اعزام شوند تا با استفاده از تجربه‌های بین‌المللی، روند کاهش آلودگی هوا تسریع شود.

استاندار خوزستان ادامه داد: توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر برای استان یک نیاز حیاتی است. با توجه به اقلیم گرم و شرجی خوزستان و مشکلات ناشی از کمبود انرژی در فصل تابستان، استفاده از نسل جدید پنل‌های خورشیدی اهمیت ویژه‌ای دارد.

موالی‌زاده گفت: انتظار می‌رود متخصصان ژاپنی با بررسی شرایط اقلیمی خوزستان از جمله زاویه تابش، دما و رطوبت، پیشنهادهای فنی خود را برای استقرار تجهیزات خورشیدی ارائه دهند تا ظرفیت تولید برق استان افزایش یابد و از بروز قطعی‌های گسترده در بخش خانگی و صنعتی جلوگیری شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات عملی دولت ژاپن افزود: اهدای دستگاه کولونوسکوپی به بیمارستان گلستان اهواز اقدامی ارزشمند و انسانی است که نشان می‌دهد نگاه ژاپن به همکاری با خوزستان تنها محدود به عرصه فنی نیست، بلکه حوزه بهداشت و درمان نیز مورد توجه قرار گرفته است.

استاندار خوزستان تصریح کرد: خوزستان آمادگی کامل دارد تا در مسیر توسعه پایدار و زیست‌محیطی، همکاری‌های بین‌المللی خود را گسترش دهد و از ظرفیت‌های جهانی برای مقابله با چالش‌های استانی بهره گیرد.