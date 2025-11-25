به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی کیان مهر امروز سه‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت؛ در پی دریافت مکرر تماس‌های مردمی با مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰؛ شهروندان از ایجاد مزاحمت، عربده‌کشی و درگیری توسط فردی معلوم‌الهویه در یکی از محلات شهر شکایت داشتند.

وی افزود: با دریافت این گزارش‌ها، تیم‌های عملیاتی کلانتری ۱۴ کوی ارتش با بهره‌گیری از اشراف کامل اطلاعاتی بر تحرکات مجرمان، بلافاصله وارد عمل شدند.

فرمانده انتظام خرم‌آباد با اشاره به ماهیت عملیات، بیان داشت: عوامل خدوم انتظامی با یک اقدام ضربتی، این فرد که تصور می‌کرد از چتر قانون گریخته است، در مخفیگاهش دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شد.

سرهنگ کیان مهر، تصریح کرد: پس از انتقال و بررسی سوابق، مشخص شد که این متهم صرفاً یک مزاحم ساده نبوده، بلکه فردی باسابقه اوباش‌گری و تحت تعقیب مراجع قضائی قرار داشته است.

وی عنوان کرد: این فرد که تلاش نافرجامی برای سلب آسایش شهروندان داشت، پس از تشکیل پرونده قضائی، جهت رسیدگی به دستگاه قضائی معرفی شد تا درس عبرتی برای دیگر مخلان نظم و امنیت عمومی باشد.