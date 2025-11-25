به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پلیس امنیت فاتب، در پی تیراندازی فردی ناشناس به منزل تعدادی از شهروندان، تحقیقات پلیسی انجام و مشخص شد وی جهت اخاذی اقدام به تیر اندازی کرده است.

با توجه به حساسیت و اهمیت موضوع این مورد در دستور کار تیم عملیاتی پایگاه ششم پلیس امنیت فاتب قرار گرفت و پس از تشکیل و تکمیل پرونده و شناسایی متهم عامل تیراندازی و هماهنگی با مرجع قضائی اکیپی از عوامل مجرب عملیات به محل اختفای متهم در سی متری نیروی هوایی اعزام و طی یک اقدام عملیاتی غافلگیرانه متهم دستگیر و طی بازرسی صورت گرفته از منزل وی تعداد یک قبضه سلاح و مهمات مربوطه به کار رفته در ارتکاب جرایم کشف و به همراه متهم تحت الحفظ مأموران جهت سیر مراحل قانونی انتقال و به زندان معرفی شد.

معاون اجتماعی پلیس امنیت فاتب اعلام کرد: هر گونه عمل شرورانه بی پاسخ نخواهد ماند و مأموران با توجه به تجارب و تجهیزات در اختیار در کوتاه‌ترین زمان آنها را زمین گیر خواهند کرد.