۲۳ دستگاه وسیله نقلیه متخلف در بروجرد توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی مهدوی‌کیا فرمانده انتظامی بروجرد امروز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: به‌منظور پیشگیری از وقوع تصادفات خسارتی و جانی، برخورد با رانندگان مزاحم و متخلف و همچنین رفع گره‌های ترافیکی، پاک‌سازی مناطق جرم‌خیز و برخورد با خرده‌فروشان مواد مخدر در ۴۸ ساعت گذشته طرح ارتقا انضباط اجتماعی توسط پلیس راهور و با همکاری عوامل انتظامی به اجرا گذاشته شد.

وی با اشاره به توقیف ۲۳ دستگاه خودرو و ۲۸ موتورسیکلت مزاحم و متخلف، کشف یک کیلو و ۱۰۰ گرم انواع مواد مخدر، توقیف دو خودرو شوتی، دستگیری دو نفر اراذل‌واوباش و شش خرده‌فروش نتیجه اجرای این طرح بوده است، افزود: برای ارتقا رضایتمندی مردم، اجرای این طرح‌ها همچنان با جدیت در دستور کار پلیس بوده و شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ موضوع را به پلیس اطلاع دهند.