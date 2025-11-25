  1. استانها
۲۳ دستگاه وسیله نقلیه متخلف در بروجرد توقیف شد

خرم‌آباد - ۲۳ دستگاه وسیله نقلیه مزاحم و متخلف در قالب اجرای طرح ارتقای انضباط اجتماعی طی ۴۸ ساعت گذشته در شهرستان بروجرد توقیف شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی مهدوی‌کیا فرمانده انتظامی بروجرد امروز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: به‌منظور پیشگیری از وقوع تصادفات خسارتی و جانی، برخورد با رانندگان مزاحم و متخلف و همچنین رفع گره‌های ترافیکی، پاک‌سازی مناطق جرم‌خیز و برخورد با خرده‌فروشان مواد مخدر در ۴۸ ساعت گذشته طرح ارتقا انضباط اجتماعی توسط پلیس راهور و با همکاری عوامل انتظامی به اجرا گذاشته شد.

وی با اشاره به توقیف ۲۳ دستگاه خودرو و ۲۸ موتورسیکلت مزاحم و متخلف، کشف یک کیلو و ۱۰۰ گرم انواع مواد مخدر، توقیف دو خودرو شوتی، دستگیری دو نفر اراذل‌واوباش و شش خرده‌فروش نتیجه اجرای این طرح بوده است، افزود: برای ارتقا رضایتمندی مردم، اجرای این طرح‌ها همچنان با جدیت در دستور کار پلیس بوده و شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ موضوع را به پلیس اطلاع دهند.

