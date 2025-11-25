تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد در سراسر مازندران آزاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن مؤمنی، جانشین پلیس راهور فراجا از تصمیم جدید در حوزه حملونقل استان مازندران خبر داد و گفت: با توجه به مصوبه ایجاد سه منطقه آزاد در استان شامل نوشهر، چپکرود و بندر امیرآباد، شعاع این مناطق آزاد کل استان را در بر میگیرد و هموطنان در مازندران میتوانند با خودروهای پلاک منطقه آزاد در سراسر استان تردد داشته باشند.
وی تأکید کرد: این تصمیم علاوه بر تسهیل خدمات برای مردم، موجب کاهش دغدغههای مربوط به تردد خودروهای وارداتی و افزایش ایمنی در سطح استان خواهد شد.
سردار مؤمنی تاکید داشت: اولویت با واردات خودروهای ناوگان عمومی درونشهری، برونشهری و کشاورزی است و مرکزی هم برای شمارهگذاری خودروها در اختیار پلیس قرار گرفت.
جانشین پلیس راهور فراجا اجرای این طرح را گامی مهم در جهت توسعه زیرساختهای حملونقل و مدیریت بهتر تردد در استان مازندران دانست.
