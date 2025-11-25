  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۹

عطر لاله های گمنام به ایرانشهر رسید

عطر لاله های گمنام به ایرانشهر رسید

ایرانشهر - مردم فارس و بلوچ شهرستان ایرانشهر میزبان یکی از شهدای گمنام جنگ هشت سال دفاع مقدس هستند.

دریافت 69 MB
کد خبر 6667995

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها