افتتاح بزرگ ترین بیمارستان صحرایی کشور در زاهدان

به گزارش خبرنگار مهر، بزرگ‌ترین بیمارستان صحرایی کشور با نام شهید رهنمون با ظرفیت ۳۲ تخت خواب و ارائه بیش از ۲۰ خدمت تخصصی پزشکی توسط قرارگاه عملیات جهادی بسیج جامعه پزشکی سیستان و بلوچستان سپاه سلمان صبح سه شنبه در زاهدان افتتاح شد.

سردار محمدرضا نخعی، جانشین فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان در حاشیه این مراسم در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: این بیمارستان ۳۲ تختخوابی با تجهیزات کامل، به همت سپاه شهرستان و با هدف ارائه خدمات درمانی رایگان به مردم منطقه راه‌اندازی شده است.

سردار نخعی با اشاره به اطلاع‌رسانی، بیماریابی و ارجاع بیماران توسط نیروهای بسیجی، اظهار داشت: در این برنامه، ارائه نزدیک به ۶ هزار خدمت درمانی پیش‌بینی شده است.

وی افزود: این بیمارستان در قالب ۲۲ بخش تخصصی و فوق‌تخصصی کلینیکی و پاراکلینیکی فعالیت می‌کند و شامل اتاق عمل، آزمایشگاه، رادیولوژی، داروخانه و کلینیک‌های مشاوره‌ای در حوزه پیشگیری از بیماری‌های واگیر و غیرواگیر است. از جمله تخصص‌های فعال در این بیمارستان می‌توان به داخلی، اطفال، ارولوژی، زنان و زایمان، چشم‌پزشکی، روانشناسی، تغذیه، گفتاردرمانی و کاردرمانی اشاره کرد. همچنین پزشک عمومی نیز برای خدمات پایه در نظر گرفته شده است.

سردار نخعی با تأکید بر تأمین کامل داروهای مورد نیاز این تخصص‌ها گفت: حدود یک میلیارد و چهارصد میلیون ریال دارو برای این برنامه تهیه شده و بیمارستان به صورت هوشمند مدیریت می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در صورت نیاز به جراحی سرپایی، خدمات در محل انجام می‌شود و برای موارد بستری، هماهنگی‌های لازم با مراکز درمانی صورت گرفته است. همچنین نسخه‌نویسی الکترونیک نیز در این طرح پیش‌بینی شده تا خدماتی شایسته و بایسته به مردم عزیز شهرستان ارائه شود.

این بیمارستان واقع در شهر زاهدان، خیابان جانبازان ۱۷ است و از ساعت ۷ صبح تا ۱۴ فعال است.