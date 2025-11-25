  1. استانها
۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۶

افتتاح بزرگ ترین بیمارستان صحرایی کشور در زاهدان

زاهدان - بزرگ ترین بیمارستان صحرایی کشور با نام شهید رهنمون با ظرفیت ۳۲ تخت خواب و با ارائه ۶ هزار خدمت پزشکی توسط قرارگاه عملیات جهادی بسیج جامعه پزشکی در زاهدان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بزرگ‌ترین بیمارستان صحرایی کشور با نام شهید رهنمون با ظرفیت ۳۲ تخت خواب و ارائه بیش از ۲۰ خدمت تخصصی پزشکی توسط قرارگاه عملیات جهادی بسیج جامعه پزشکی سیستان و بلوچستان سپاه سلمان صبح سه شنبه در زاهدان افتتاح شد.

سردار محمدرضا نخعی، جانشین فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان در حاشیه این مراسم در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: این بیمارستان ۳۲ تختخوابی با تجهیزات کامل، به همت سپاه شهرستان و با هدف ارائه خدمات درمانی رایگان به مردم منطقه راه‌اندازی شده است.

سردار نخعی با اشاره به اطلاع‌رسانی، بیماریابی و ارجاع بیماران توسط نیروهای بسیجی، اظهار داشت: در این برنامه، ارائه نزدیک به ۶ هزار خدمت درمانی پیش‌بینی شده است.

وی افزود: این بیمارستان در قالب ۲۲ بخش تخصصی و فوق‌تخصصی کلینیکی و پاراکلینیکی فعالیت می‌کند و شامل اتاق عمل، آزمایشگاه، رادیولوژی، داروخانه و کلینیک‌های مشاوره‌ای در حوزه پیشگیری از بیماری‌های واگیر و غیرواگیر است. از جمله تخصص‌های فعال در این بیمارستان می‌توان به داخلی، اطفال، ارولوژی، زنان و زایمان، چشم‌پزشکی، روانشناسی، تغذیه، گفتاردرمانی و کاردرمانی اشاره کرد. همچنین پزشک عمومی نیز برای خدمات پایه در نظر گرفته شده است.

سردار نخعی با تأکید بر تأمین کامل داروهای مورد نیاز این تخصص‌ها گفت: حدود یک میلیارد و چهارصد میلیون ریال دارو برای این برنامه تهیه شده و بیمارستان به صورت هوشمند مدیریت می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در صورت نیاز به جراحی سرپایی، خدمات در محل انجام می‌شود و برای موارد بستری، هماهنگی‌های لازم با مراکز درمانی صورت گرفته است. همچنین نسخه‌نویسی الکترونیک نیز در این طرح پیش‌بینی شده تا خدماتی شایسته و بایسته به مردم عزیز شهرستان ارائه شود.

این بیمارستان واقع در شهر زاهدان، خیابان جانبازان ۱۷ است و از ساعت ۷ صبح تا ۱۴ فعال است.

