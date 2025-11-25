  1. استانها
۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۸

محموله ۱۳۴ کیلویی حشیش در اصفهان توقیف شد

اصفهان-فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: با توقیف ۲ دستگاه خودرو، ۴ سوداگر مرگ دستگیر و محموله ۱۳۴ کیلویی حشیش در اصفهان کشف شد.

سردار حمید علینقیان پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان با اشراف اطلاعاتی خوب خود از جا به جایی محموله‌ای سنگین از مواد افیونی در یکی از محورهای مواصلاتی سطح استان مطلع و بلافاصله وارد عمل شدند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: در این رابطه مأموران پلیس به محور مورد نظر اعزام و با بررسی‌های دقیق و انجام تحقیقات گسترده میدانی در نهایت ۲ خودرو حامل مواد را شناسایی و در عملیاتی کاملاً هماهنگ و منسجم خودروها را متوقف کردند.

وی با اشاره به کشف ۱۳۴ کیلو حشیش در این عملیات خاطر نشان کرد: همچنین ۴ سوداگر مرگ نیز دستگیر که با تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل شدند.

