شجاع:باند بین المللی قاچاق مواد مخدر در هنگ سرخس منهدم شد

مشهد- فرمانده مرزبانی خراسان رضوی از انهدام باند بین المللی قاچاق مواد مخدر با هوشیاری مرزبانان هنگ سرخس خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مجید شجاع اظهار کرد: در پی اخبار واصله و پیگیری و پایش شبانه روزی و نیز رصد فنی اطلاعاتی مرزبانان هنگ سرخس، موفق به متلاشی کردن باند بین المللی قاچاق مواد مخدر و قرص‌های ترامادول شدند.

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی بیان کرد: مرزبانان این فرماندهی با اشرافیت اطلاعاتی و استفاده از تجهیزات پایش هوایی سازمانی، موفق به شناسایی باند مذکور شده و در چند عملیات غافگیرانه و منظم، ۴ متهم به هویت معلوم را دستگیر و بیش از ۳۹ هزار قرص ترامادول به ارزش تقریبی بیش از ۵ میلیارد و نهصد میلیون ریال را به همراه ۲ دستگاه کوادکوپتر غول پیکر به همراه باطری‌های مربوطه به ارزش ۱۵ میلیارد ریال را کشف کردند.

وی اظهار کرد: مرزبانان با جدیت و هوشیاری کامل اجازه نخواهند داد تا قاچاقچیان و سودجویان بتوانند با استفاده از ابزارهای جدید به نیات شوم و پلید خود برسند و ضمن برخورد با قانون شکنان، مجرمین را در رسیدن به مقاصد شوم خود ناکام خواهند گذاشت.

