به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی معصومبیگی ظهر سه شنبه دیدار با خانواده شهید حسینخانی در اراک با بیان اینکه شهدا چراغ راه امروز و فردای کشور هستند، گفت: امنیت و آرامش پایدار ایران اسلامی، ریشه در جانفشانی و فداکاری مردانی دارد که بیهیچ چشمداشتی جان خود را هدیه کردند و چنانچه اکنون جمهوری اسلامی در حوزه امنیت، عزت و اقتدار در جایگاه برجستهای قرار دارد، به برکت خون مطهر این دلاورمردان است.
وی با تأکید بر اینکه خانوادههای شهدا رسالت دشوار و ارزشمندی بر دوش دارند، اظهار کرد: پایداری و صبر خانوادههای شهدا ادامه همان حماسهای است که شهدا در میدان نبرد آفریدند.
معصوم بیگی افزود: این خانوادهها همچون معلمان ایثار و اخلاق، نقش مهمی در انتقال فرهنگ مقاومت و حفظ ارزشهای انقلاب دارند و قدرشناسی از این سرمایههای عظیم رسالت خطیری است که همه مسئولان باید به آن پایبند باشند.
رئیس بازرسی کل انتظامی کشور با اشاره به اهمیت ارتباط مستمر با خانوادههای ایثارگران افزود: نیروی انتظامی همواره خود را خادم این دلاورمردان میداند. حل مشکلات، پیگیری درخواستها و توجه به نیازهای خانوادههای شهدا یک تکلیف اخلاقی، انسانی و انقلابی است که با تمام توان دنبال خواهد شد.
نظر شما