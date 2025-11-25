پروازهای عمره از اهواز به طائف عربستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی رزاز ظهر امروز سه شنبه از آغاز پروازهای عمره مفرده به مقصد طایف عربستان سعودی خبر داد.

وی اظهار کرد: این پروازها توسط هواپیمایی الجزیره و با هواپیمای ایرباس ۳۲۰ انجام می‌شود و مسیر آن اهواز – کویت – طایف خواهد بود. عملیات رفت و برگشت این پروازها به‌طور متناوب هر پنج روز یک‌بار صورت می‌پذیرد.

مدیرکل فرودگاه‌های خوزستان افزود: برقراری این خط پروازی جدید به مقصد فرودگاه طایف که در فاصله حدود ۷۰ کیلومتری مکه مکرمه قرار دارد، گامی مهم در جهت تسهیل سفر زائران و کاهش فشار بر فرودگاه‌های جده و مدینه محسوب می‌شود.

وی این اقدام را نقطه عطفی در تاریخ سفرهای زیارتی هوایی استان خوزستان دانست و تأکید کرد: این پروازها فرصت تازه‌ای برای زائران فراهم می‌کند تا با سهولت بیشتری به انجام مناسک عمره مفرده بپردازند.