به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله چتری عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی حج و زیارت سمنان اظهار داشت: پیرو هماهنگی‌ها و اقدامات به عمل آمده از سوی سازمان حج و زیارت از روز یکشنبه نهم آذر ماه جاری متقاضیان عمره ماه‌های رجب و شعبان می‌توانند با مراجعه به سامانه my haj.ir و یا تمام دفاتر زیارتی سطح استان مراجعه و نسبت به ثبت نام خود در کاروان‌های اعلامی اقدام نمایند.

وی با بیان اینکه در این دوره نیز تمام دارندگان ودیعه گذاری عمره مفرده بانک‌های ملی و ملت با اولویت یک تا ۶۰۰ می‌توانند نسبت به ثبت نام اقدام کنند، گفت: از اقدامات جالب توجه در دوره اخیر استفاده از فرودگاه طایف برای اعزام زائرین است که به صورت مستقیم به مکه مکرمه اعزام خواهند شد

مدیرکل حج و زیارت استان سمنان خاطرنشان کرد: در دوره‌های گذشته از فرودگاه‌های مدینه منوره و جده برای اعزام زائرین بهره‌برداری شده است موضوع دوم تفاوت در قیمت‌ها بنا بر انتخاب افراد متقاضیان در ظرفیت اتاق‌های محل اسکان خواهد بود

چتری افزود: به طور مثال انتخاب اتاق‌های دو نفره و یا سه نفره در اختیار متقاضیان قرار داده می‌شود و زائران می‌توانند نسبت به انتخاب اتاق‌های دو یا سه نفره اقدام کنند.

وی با ابراز اینکه اتاق‌های سه نفره از ۶۲ میلیون تومان الی ۶۵ میلیون تومان و اتاق‌های دو نفره از ۶۶ میلیون تومان الی ۷۰ میلیون تومان متغیر خواهد بود، افزود: تفاوت قیمت‌ها با توجه به گروه‌های قیمتی و درجه‌بندی هتل‌ها تعیین شده است.

مدیرکل حج و زیارت استان سمنان همچنین با بیان اینکه مدت زمان سفر همانند گذشته ۱۰ روز بوده که پنج روز را زائرین در مدینه منوره و پنج روز را در مکه مکرمه سپری خواهند کرد، تصریح کرد: ایستگاه پروازی استان سمنان از تهران فرودگاه امام خواهد بود.

چتری گفت: برای ثبت نام در کاروان‌ها الزام به حضور در دفاتر زیارتی نبوده و متقاضیان با استفاده از گوشی‌ها و کامپیوترهای شخصی می‌توانند با ورود به سامانه my.haj.ir مراجعه و تاریخ و کاروان اعزامی خود را انتخاب و ثبت نام خود را کامل کنند.

وی با یادآوری اینکه در زمان ثبت نام همراه داشتن کارت ثبت نامی و شماره شبا و شماره تلفن همراه به نام متقاضیان الزامی است لذا داشتن گذرنامه بین المللی با اعتبار هفت ماهه از زمان اعزام یکی دیگر از مدارک مورد نیاز برای ثبت نام است، افزود: از ابتدای شروع عمره سال جاری ۹ کاروان از استان سمنان به ظرفیت یک هزار و ۱۰۰ نفر در کاروان‌های استان ثبت نام و تا پایان آذر ماه اعزام خواهند شد.

مدیرکل حج و زیارت استان سمنان میانگین سنی زائرین اعزام شده از استان در عمره مفرده را ۵۵ سال و حدوداً ۵۵ درصد از زائرین را بانوان و ۴۵ درصد را آقایان ذکر کرد و گفت: برای اعزام گروه‌های دانشجویی و دانش آموزی نیز برنامه‌ریزی لازم صورت گرفته است.

چتری خاطرنشان کرد: در طی اعزام‌های صورت گرفته تاکنون یک گروه نیز به عنوان خادمان ثابت هتل‌های عمره مفرده نیز به مدینه منوره اعزام و خدمات قابل توجهی را ارائه کرده‌اند.

وی افزود: از برنامه ریزی و تغییرات قابل توجه در عمره سال جاری استفاده از فرودگاه‌های جده، مدینه منوره و طایف بوده که زائران اول مکه و دوم مدینه را برای اولین بار در عمره مفرده تجربه کرده و تمامی جابجایی زائران بین مکه و مدینه و بالعکس با قطار سریع‌السیر بوده و واگذاری تغذیه و تدارکات زائران به بخش خصوصی بوده که همه این موارد طبق نظر سنجی های به‌عمل آمده از زائران رضایت مندی خیلی خوبی را به‌همراه داشته است.

مدیرکل حج و زیارت استان سمنان همچنین تصریح کرد: ثبت نام کاروان‌های عمره مفرده ماه مبارک رمضان و عید نوروز متعاقباً اعلام خواهد شد.