وزیر بهداشت حرم حضرت معصومه (س) را زیارت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ظفرقندی ظهر سهشنبه وارد قم شد و در بدو ورود مورد استقبال اکبر بهنامجو استاندار قم و علی ابرازه رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قرار گرفت.
وی پس از استقبال رسمی، نخستین برنامه سفر خود را با حضور در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) آغاز کرد و ضمن زیارت این آستان نورانی، دقایقی در فضای معنوی حرم به اقامه دعا و توسل پرداخت.
در ادامه برنامههای این سفر، ظفرقندی قرار است در آئین بزرگداشت نهمین سالگرد ارتحال آیتالله موسوی اردبیلی که در دانشگاه مفید برگزارمی شود حضور یابد و در جمع حاضران به ایراد سخنرانی بپردازد.
بررسی وضعیت جاری بخش بهداشت و درمان قم نیز بخش دیگری از برنامههای این سفر عنوان شده است و بر همین اساس، وزیر بهداشت در نشست هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی قم حضور خواهد یافت تا گزارشی از آخرین اقدامات، نیازها و چالشهای موجود در حوزه سلامت استان را دریافت کند و راههای تقویت زیرساختها و رفع کمبودها مورد بررسی قرار گیرد.
