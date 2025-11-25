  1. استانها
  2. قم
۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۱

وزیر بهداشت حرم حضرت معصومه (س) را زیارت کرد

وزیر بهداشت حرم حضرت معصومه (س) را زیارت کرد

قم- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جریان سفر به قم با حضور در حرم حضرت معصومه (س) مضجع این بانوی کرامت را زیارت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ظفرقندی ظهر سه‌شنبه وارد قم شد و در بدو ورود مورد استقبال اکبر بهنام‌جو استاندار قم و علی ابرازه رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قرار گرفت.

وی پس از استقبال رسمی، نخستین برنامه سفر خود را با حضور در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) آغاز کرد و ضمن زیارت این آستان نورانی، دقایقی در فضای معنوی حرم به اقامه دعا و توسل پرداخت.

در ادامه برنامه‌های این سفر، ظفرقندی قرار است در آئین بزرگداشت نهمین سالگرد ارتحال آیت‌الله موسوی اردبیلی که در دانشگاه مفید برگزارمی شود حضور یابد و در جمع حاضران به ایراد سخنرانی بپردازد.

بررسی وضعیت جاری بخش بهداشت و درمان قم نیز بخش دیگری از برنامه‌های این سفر عنوان شده است و بر همین اساس، وزیر بهداشت در نشست هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی قم حضور خواهد یافت تا گزارشی از آخرین اقدامات، نیازها و چالش‌های موجود در حوزه سلامت استان را دریافت کند و راه‌های تقویت زیرساخت‌ها و رفع کمبودها مورد بررسی قرار گیرد.

