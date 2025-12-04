رئیس سازمان بهزیستی کشور وارد قم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدجواد حسینی معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان بهزیستی کشور، صبح امروز پنج‌شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۴ وارد قم شد و مورد استقبال حسین محمودی معاون استاندار قم و محمدزاده مدیرکل بهزیستی استان قرار گرفت.

در این سفر، موسوی‌چلک معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور و جمعی از مدیران این سازمان نیز رئیس سازمان را همراهی می‌کنند.

بنابر برنامه اعلام‌شده، حسینی در ادامه سفر یک‌روزه خود به قم، با آیت‌الله علیرضا اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد و تفاهم‌نامه‌ای میان سازمان بهزیستی و حوزه‌های علمیه به امضا می‌رسد. همچنین دیدار با استاندار قم، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و افتتاح مرکز توانبخشی «سرای ایثار» از دیگر برنامه‌های این سفر عنوان شده است.