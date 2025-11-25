به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام شاکری با تشریح عملکرد یک‌ماهه این سازمان، از گذر سی روز پرحادثه برای نیروهای عملیاتی خبر داد و اظهار کرد: آتش‌نشانان در آبان‌ماه امسال در ۲۰۲ مأموریت مختلف حضور یافته و به شهروندان خدمت‌رسانی کردند.

با اشاره به تنوع حوادث در دومین ماه پاییز اظهار کرد: بیشترین آمار عملیات‌های نجات مربوط به محبوس‌شدن در آسانسور بوده که با ثبت ۶۲ مورد، آتش‌نشانان به طور میانگین روزانه بیش از دو بار برای رهاسازی افراد گرفتار در کابین‌ها اعزام شده‌اند.

وی با پرداختن به بخش عملیات‌های اطفای حریق افزود: در ماه گذشته ۱۶ مورد آتش‌سوزی در واحدهای مسکونی گزارش شده و نیروهای آتش‌نشانی برای مهار آتش و جلوگیری از خسارات بیشتر وارد عمل شده‌اند. همچنین به دلیل شرایط فصل خزان، ۱۴ مورد حریق علف‌های هرز در نقاط مختلف شهر به وقوع پیوسته که با سرعت توسط تیم‌های عملیاتی کنترل شده است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی گرگان با اشاره به گستردگی خدمات این سازمان گفت: آتش‌نشانان در سایر حوادث نیز همراه مردم بوده‌اند؛ از جمله ۱۳ عملیات برای دفع خطر و مهار حیوانات مزاحم مانند مار و گربه، ۱۲ مورد نجات افراد محبوس در اماکن مسکونی و ۱۲ عملیات برای باز کردن درِ منازل که همگی توسط نیروهای عملیاتی انجام شد.

وی افزود: متأسفانه در مجموع این حوادث، ۹ نفر از شهروندان مصدوم شده‌اند.

شاکری با صدور هشداری درباره مخاطرات زیست‌محیطی فصل پاییز تأکید کرد: با توجه به پوشیده‌شدن جنگل‌های اطراف گرگان از برگ‌های خشک و وزش بادهای فصلی، از طبیعت‌گردان و شهروندان درخواست می‌شود از روشن‌کردن آتش در عرصه‌های جنگلی خودداری کنند. در صورت ضرورت نیز لازم است پیش از ترک محل، با ریختن آب و خاک کافی از خاموشی کامل آتش و خاکسترها مطمئن شوند تا از بروز خسارتی جبران‌ناپذیر به طبیعت و ریه‌های تنفسی شهر جلوگیری شود.