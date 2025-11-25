به گزارش خبرنگار مهر، دوره آموزشی اطفای حریق و آشنایی با مهارتهای ایمنی به همت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه ظهر سهشنبه، در محوطه دانشگاه رازی برگزار شد.
این دوره با حضور مسئولان خوابگاههای دانشگاه و جمعی از کارکنان برگزار شد و یکی از مهمترین محورهای آن، ارتقای آمادگی در مواجهه با خطرات ناشی از آتشسوزی و تسلط بر روشهای پیشگیری بود. هدف از اجرای این طرح، افزایش آگاهی نسبت به اصول ایمنی محیطی و توانمندسازی نیروهای دانشگاه برای کنترل و مهار آتش در شرایط واقعی عنوان شد.
برنامه آموزشی در دو بخش تئوری و عملی طراحی شده بود؛ در بخش نظری، شرکتکنندگان با انواع حریق، روشهای پیشگیری، نحوه استفاده صحیح از تجهیزات خاموشکننده و اصول مدیریت بحران آشنا شدند.
در ادامه، بخش عملی دوره در فضای باز دانشگاه برگزار شد و مربیان آتشنشانی نحوه کار با خاموشکنندههای دستی را بهصورت مرحلهبهمرحله آموزش دادند. پرسنل حاضر ضمن مشاهده عملکرد تجهیزات مختلف، بهطور عملی روشهای صحیح اطفای آتش را تمرین کردند تا آمادگی مقابله با رخدادهای احتمالی در محیطهای کاری و خوابگاهی افزایش یابد.
به گفته مسئولان سازمان آتشنشانی کرمانشاه، برگزاری چنین دورههایی در مجموعههای آموزشی و اداری بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت تا فرهنگ ایمنی و واکنش سریع در برابر بحرانهای شهری تقویت شود.
