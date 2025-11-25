پیوستن ۹ دانشگاه به فراخوان پذیرش پژوهشگر پسادکتری تقاضامحور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، بنیاد ملی نخبگان با هدف به کارگیری توانمندی‌های پژوهشی و فناورانه دانش‌آموختگان برتر مقطع دکتری تخصصی به منظور کمک به پیشبرد مرزهای دانش و فناوری و حل مسائل اساسی کشور با همکاری هشت دانشگاه از پذیرش پژوهشگر پسادکتری حمایت می‌کند.

تمام دانش‌آموختگان دوره‌های دکتری تخصصی که واجد شرایط هستند می‌توانند با مراجعه به صفحه تسهیلات دوره پسادکتری سامانه بنیاد ملی نخبگان، با اطلاع از شرایط قید شده، نسبت به ثبت نام و ارسال مدارک از طریق سامانه بنیاد به نشانی https://jazb-elmi.bmn.ir، تا یکم دی‌ماه ۱۴۰۴ اقدام کنند.

پژوهشگران پسادکتری برگزیده مطابق شیوه نامه طرح پسادکتری شهید چمران، مورد حمایت بنیاد قرار می‌گیرند.

شرایط ثبت درخواست از سوی متقاضی و مستندات مورد نیاز برای حضور در این طرح در فایل‌های بارگذاری در این خبر قابل مشاهده است و متقاضیان برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند به فایل‌های تکمیلی مراجعه کنند که به شرح ذیل آمده است:

فراخوان پذیرش پژوهشگر پسادکتری تقاضامحور در پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

فراخوان پذیرش پژوهشگر پسادکتری تقاضامحور در دانشگاه حکیم سبزواری

فراخوان پذیرش پژوهشگر پسادکتری تقاضامحور در دانشگاه صنعتی اصفهان

فراخوان پذیرش پژوهشگر پسادکتری تقاضامحور در دانشگاه علم و صنعت

فراخوان پذیرش پژوهشگر پسادکتری تقاضامحور در دانشگاه علوم پزشکی شیراز

فراخوان پذیرش پژوهشگر پسادکتری تقاضامحور در دانشگاه قم

فراخوان پذیرش پژوهشگر پسادکتری تقاضامحور در دانشگاه محقق اردبیلی

فراخوان پذیرش پژوهشگر پسادکتری تقاضامحور در دانشگاه ولیعصر رفسنجان

فراخوان پذیرش پژوهشگر پسادکتری تقاضامحور در سازمان پژوهش‌های علمی صنعتی