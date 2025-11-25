  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۵

جهاد کشاورزی خراسان شمالی ۱۰۰ هزار تن جو بین دامداران توزیع کرد

بجنورد- رئیس جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: از ابتدای امسال ۱۰۰ هزار تن جو میان دامداران استان توزیع شده که ۲۳ هزار تن آن مربوط به عشایر و معادل افزایش ۵۲ درصدی است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدزاده ظهر سه‌شنبه در جلسه شورای عشایری خراسان شمالی که درسالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: طی هشت‌ماهه سال جاری ۸۶ هزار تن کنسانتره بین دامداران استان توزیع شده است.

وی با بیان اینکه به ازای هر رأس دام ۲۵۰ گرم نهاده دامی تخصیص یافته است، افزود: کاهش بارندگی و فقر مراتع، نیاز دامداران به نهاده‌های دامی را افزایش داده است.

رئیس جهاد کشاورزی خراسان شمالی ادامه داد: دغدغه‌ها و مشکلات کشاورزان و دامداران استان در حال پیگیری است تا در هیچ حوزه‌ای چالشی وجود نداشته باشد.

    • امرالله محمد پوران مقدم IR ۲۳:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      0 0
      پاسخ
      تامین نهاده دامی چرا به دست دامداران خورده کار نمی رسد پیاز بازار در موارد

