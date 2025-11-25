جهاد کشاورزی خراسان شمالی ۱۰۰ هزار تن جو بین دامداران توزیع کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدزاده ظهر سه‌شنبه در جلسه شورای عشایری خراسان شمالی که درسالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: طی هشت‌ماهه سال جاری ۸۶ هزار تن کنسانتره بین دامداران استان توزیع شده است.

وی با بیان اینکه به ازای هر رأس دام ۲۵۰ گرم نهاده دامی تخصیص یافته است، افزود: کاهش بارندگی و فقر مراتع، نیاز دامداران به نهاده‌های دامی را افزایش داده است.

رئیس جهاد کشاورزی خراسان شمالی ادامه داد: دغدغه‌ها و مشکلات کشاورزان و دامداران استان در حال پیگیری است تا در هیچ حوزه‌ای چالشی وجود نداشته باشد.