وحیدی: ۳۰ درصد گوشت خراسان شمالی توسط عشایر تولید می‌شود

بجنورد- سرپرست اداره کل امور عشایری خراسان شمالی گفت: عشایر ۲۵ تا ۳۰ درصد گوشت استان را تولید می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، میثم وحیدی در جلسه شورای عشایری خراسان شمالی که ظهر سه‌شنبه در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: عشایر استان ۶۱۰ هزار راس دام دارند که بین ۳۰ تا ۲۵ درصد گوشت استان را تامین می‌کنند.

وی افزود: از ابتدای سال تا کنون ۲۳ تن نهاده دامی بین عشایر توزیع شده که در این راستا ۲۲ درصد از مراتع استان در اختیار عشایر استان می‌باشد.

سرپرست اداره کل امور عشایری خراسان شمالی با اشاره به طرح‌های تامین اجرای آب شرب عشایر ادامه داد: پروژه آب شرب عشایر جیرانسو و پروژه عملیاتی ساختمانی بند خاکی میان دشت از طرح‌های آب رسانی در حال اجرا می‌باشد.

وحیدی بیان کرد: در استان ۳ پروژه مهم آبرسانی به عشایر وجود دارد که آب رسانی به دشت گلیل شیروان با ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی همراه است.

وی یادآور شد: سالانه هزارو ۸۰۰ متر مکعب آب بین عشایر استان توزیع می‌شود.

