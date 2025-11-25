به گزارش خبرنگار مهر، مهدی میزبان ظهر سه‌شنبه در نشست شورای عشایر خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: میزان دسترسی عشایر به راه در دهه‌های گذشته تنها ۹ درصد بود اما اکنون اغلب مناطق عشایری از راه مناسب برخوردار هستند.

وی افزود: در دهه ۶۰ میزان سواد در جامعه عشایری ۲۷ درصد بود اما امروز این شاخص به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است.

معاون توسعه و امور زیربنایی سازمان امور عشایر ایران تصریح کرد: ۱.۴ درصد جمعیت کشور را عشایر تشکیل می‌دهند و ۲۵ درصد محصولات سالم و ارگانیک از جمله گوشت توسط عشایر تولید می‌شود.

وی بیان کرد: با توجه به پیشینه جامعه عشایری، امروز این قشر در تمامی عرصه‌ها نقش‌آفرین و تأثیرگذار است.

میزبان یادآور شد: ساختار سازمان امور عشایر از وزارت جهاد کشاورزی به ریاست‌جمهوری منتقل خواهد شد.

وی تصریح کرد: اگر تصمیمی برای ساختار سازمان امور عشایر اتخاذ شود، باید تبعات و پیامدهای آن برای جامعه عشایری نیز به‌طور شفاف مطرح شود.