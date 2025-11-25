  1. استانها
۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۳۱

میزبان: عشایر کشور ۲۵ درصد محصولات سالم و ارگانیک را تولید می‌کنند

بجنورد- معاون توسعه و امور زیربنایی سازمان امور عشایر ایران گفت: عشایر کشور ۲۵ درصد محصولات سالم و ارگانیک از جمله گوشت را تولید می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی میزبان ظهر سه‌شنبه در نشست شورای عشایر خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: میزان دسترسی عشایر به راه در دهه‌های گذشته تنها ۹ درصد بود اما اکنون اغلب مناطق عشایری از راه مناسب برخوردار هستند.

وی افزود: در دهه ۶۰ میزان سواد در جامعه عشایری ۲۷ درصد بود اما امروز این شاخص به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است.

معاون توسعه و امور زیربنایی سازمان امور عشایر ایران تصریح کرد: ۱.۴ درصد جمعیت کشور را عشایر تشکیل می‌دهند و ۲۵ درصد محصولات سالم و ارگانیک از جمله گوشت توسط عشایر تولید می‌شود.

وی بیان کرد: با توجه به پیشینه جامعه عشایری، امروز این قشر در تمامی عرصه‌ها نقش‌آفرین و تأثیرگذار است.

میزبان یادآور شد: ساختار سازمان امور عشایر از وزارت جهاد کشاورزی به ریاست‌جمهوری منتقل خواهد شد.

وی تصریح کرد: اگر تصمیمی برای ساختار سازمان امور عشایر اتخاذ شود، باید تبعات و پیامدهای آن برای جامعه عشایری نیز به‌طور شفاف مطرح شود.

