به گزارش خبرگزاری مهر، عباس حاجی‌حسینی اظهار داشت: با بررسی بیش از ۱۴۰۰ لاین مادری و ارزیابی‌های منطقه‌ای نسل ششم فلفل، نسل هشتم گوجه و نسل هشتم تا یازدهم خیار، اولین هیبرید بادمجان نیز شناسایی و تولید شد.

وی وابستگی ۹۸ درصدی کشور به واردات بذر هیبرید سبزی و صیفی را چالشی بزرگ دانست و افزود: این وابستگی سالانه میلیون‌ها دلار هزینه واردات به کشور تحمیل می‌کند.

حاجی‌حسینی تصریح کرد: تسهیل‌گری و نظارت برای بهره‌گیری از توان واحدهای دانش‌بنیان در تولید بذر هیبرید گلخانه‌ای در یزد، علاوه بر تأمین نیاز داخلی، وابستگی به واردات را نیز قطع خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر، تمرکز بر بهبود تولید تجاری، توسعه هیبریدهای رقابتی، افزایش ظرفیت تولید ارقام تجاری و بررسی تطبیقی ارقام معرفی‌شده با نمونه‌های شاخص بازار در دستور کار قرار دارد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان یزد در پایان گفت: برنامه‌های آتی شامل ارزیابی ۳۰۰ هیبرید جدید خیار از بانک ژن شرکت، ارزیابی ۱۰۰ هیبرید گوجه‌فرنگی در مراحل تحقیقاتی و بررسی ۵۶ هیبرید بادمجان با هدف تقویت برنامه‌های اصلاحی است.