به گزارش خبرگزاری مهر، جواد میرعرب رضوی، مجری طرح زیتون کشور گفت: برای سال ۱۴۰۴ تولید ۱۰۰ هزار تن دانه زیتون هدف‌گذاری شده است.

وی به مناسبت ۴ آذر روز ملی زیتون، افزود: همچنین برای سال جاری تولید ۸ هزار تن روغن زیتون از دیگر اهداف این بخش است.

وی اظهار کرد: امسال، سال نیاورد بوده و به علت تغییر اقلیم، برداشت دانه زیتون زود آغاز شده است.

مجری طرح زیتون کشور تصریح کرد: سال گذشته ۱۵۰ هزار تن دانه زیتون و ۱۳ هزار تن روغن زیتون از باغات کشور به دست آمد.

وی با بیان اینکه کاهش بارندگی و خشکسالی بر میزان تولید باغات زیتون تأثیر گذاشته است، درباره راهکار کم آبی برای باغات زیتون تاکید کرد: برای تأمین آب مورد باغات در حال پیگیری از وزارت نیرو هستیم.