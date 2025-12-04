به گزارش خبرنگار مهر، انجمن روغن‌کشی کشور طی نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص کاهش موجودی دانه سویا در کشور هشدار داد.

در این نامه آمده است:

احتراماً، پیرو مکاتبات شمار ۱۹۳/‏ ص/‏۱۴۰۴‬ مورخ ۰۹/‏۰۹/‏۱۴۰۴‬ شماره ۸۱/‏ص/‏۱۴۰۴‬ مورخ ۰۷/‏۰۹/‏۱۴۰۴‬ به استحضار می‌رساند به دلایل عدم توجه به نظرات کارشناسی و هشدارهای این انجمن، مخصوصاً در موارد ذیل، بازار کنجاله و روغن خام با چالش جدی مواجه شده است.

عدم رعایت میزان ثبت سفارش واردات دانه‌های روغنی طی ۳ فصل جاری به صورتی که حدود ۶۰۰ هزار تن کمتر از میزان مصوب ثبت سفارش انجام شده است. این در حالی است که در برخی کالاها میزان ثبت سفارش بالاتر از میزان مصوب بوده است.

افتتاح دیرهنگام ثبت سفارش واردات دانه‌های روغنی برای فصل بهار و پاییز سال جاری (تأخیر ۴۰ تا ۴۵ روزه).

متن این نامه از اینجا قابل مشاهده است.



