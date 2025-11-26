به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا گلمحمدی، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی شورای عالی عتف، با تأکید بر این که هدف شورا باید دستیابی به خروجیهای کاربردی باشد، اظهار کرد: حدود ۹ ماه از تشکیل دوره جدید کمیسیون میگذرد و لازم است جلسات شورا به جمعبندی اجرایی و نتیجهمحور منتهی شود.
وی افزود: گزارشهای دستگاهها باید شامل تحلیل نهایی و پیشنهادهای کوتاهمدت و میانمدت برای برونرفت از مسائل بخش کشاورزی باشد.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی شورای عالی عتف (وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری) همچنین با اشاره به ضرورت فعالسازی کارگروهها در حوزههای تخصصی مختلف گفت: کارگروهها باید با دستهبندی موضوعات و انتخاب اولویتهای اصلی، نقش عملیاتی خود را در ارائه راهحلهای مبتنی بر مسئله ایفا کنند.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی شورای عالی عتف، یکی از مهمترین چالشهای امروز بخش کشاورزی را بحران آب دانست و ادامه داد: با توجه به کاهش محسوس بارشها و وضعیت نگرانکننده مخازن آبی، لازم است بسته سیاستی مشخصی در حوزه آب تدوین و از طریق سازمان تات به نهادهای سیاستگذار، کمیسیون کشاورزی مجلس و دیگر مرجعهای تصمیمگیر ارائه شود.
تأکید بر استفاده از ظرفیت دانشگاهها در حل مسائل بخش کشاورزی
وی با اشاره به جلسه اخیر با دکتر پزشکیان درباره نقش دانشگاهها در توسعه پایدار کشاورزی اظهار کرد: دانشگاهها باید یافتههای قابل ترویج، دستاوردهای فناورانه و نتایج عملی پژوهشهای خود را در اختیار بخش قرار دهند.
این مسئول دولتی پیشنهاد کرد: مجموعهای از دستاوردهای قابل کاربرد دانشگاههای کشاورزی کشور، بهویژه ۴ دانشگاه تخصصی کشاورزی، تدوین و در جلسات آینده شورا ارائه شود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: پایاننامهها و رسالههای دانشگاهی میتوانند نقش مهمی در تکمیل پازل تحقیقات ملی ایفا کنند و این ظرفیت باید بهصورت هدفمند در خدمت حل چالشهای واقعی بخش کشاورزی قرار گیرد.
لزوم استانداردسازی گزارشها و ارائه راهکارهای عملیاتی
گلمحمدی تأکید کرد: پیش از ارائه گزارشها در شورا، لازم است مستندات و تحلیلهای نهایی در دبیرخانه بررسی و یکپارچهسازی شود تا خروجی نهایی برای سیاستگذاری قابل اتکا باشد.
وی افزود: گزارشها باید در قالب واحد و قابل استفاده برای نهادهای فرادست تهیه و ارسال شود.
رئیس سازمان تات در پایان با اشاره به بحران کمآبی و تشدید اثرات تغییر اقلیم، خواستار تدوین بستههای سیاستی کوتاهمدت و بلندمدت برای مدیریت چالشهای بخش کشاورزی شد و اعلام کرد: وزارت جهاد کشاورزی از هرگونه پیشنهاد، راهکار، پروژه و پروپوزال کاربردی که به حل مسائل بخش منجر شود، استقبال خواهد کرد.
