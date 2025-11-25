  1. استانها
۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۳۱

سردار دلیری: بیش از ۳۲۷ کیلوگرم موادمخدر در سراوان کشف شد

زاهدان - جانشین فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان از کشف و ضبط بیش از ۳۲۷ کیلوگرم موادمخدر از نوع تریاک توسط ماموران مقتدر پلیس در یکی از روستاهای اطراف شهر سراوان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا دلیری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: مأموران انتظامی شهرستان سراوان با همکاری نهادهای اطلاعاتی از فعالیت سوداگران مرگ که اقدام به حمل و نگهداری موادمخدر می‌نمودند، مطلع و موضوع را در دستور کار قرار دادند.

جانشین فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان افزود: تیم‌های عملیاتی، محموله مواد مخدری را که قاچاقچیان در یکی از روستاهای اطراف شهر سراوان پنهان نموده بودند را شناسایی و به محل اعزام که سوداگران مرگ با مشاهده مقتدرانه مأموران، با استفاده از موقعیت جغرافیایی و رها کردن محموله مواد مخدر از صحنه متواری شدند.

وی با اعلام اینکه در بازرسی‌های صورت گرفته از محل مقدار ۳۲۷ کیلو و ۶۰۰ گرم موادمخدر از نوع تریاک کشف گردید، خاطر نشان کرد: شناسایی و دستگیری سوداگران مرگ در دستور کار پلیس شهرستان قرار دارد.

