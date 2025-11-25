سردار دلیری: بیش از ۳۲۷ کیلوگرم موادمخدر در سراوان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا دلیری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: مأموران انتظامی شهرستان سراوان با همکاری نهادهای اطلاعاتی از فعالیت سوداگران مرگ که اقدام به حمل و نگهداری موادمخدر می‌نمودند، مطلع و موضوع را در دستور کار قرار دادند.

جانشین فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان افزود: تیم‌های عملیاتی، محموله مواد مخدری را که قاچاقچیان در یکی از روستاهای اطراف شهر سراوان پنهان نموده بودند را شناسایی و به محل اعزام که سوداگران مرگ با مشاهده مقتدرانه مأموران، با استفاده از موقعیت جغرافیایی و رها کردن محموله مواد مخدر از صحنه متواری شدند.

وی با اعلام اینکه در بازرسی‌های صورت گرفته از محل مقدار ۳۲۷ کیلو و ۶۰۰ گرم موادمخدر از نوع تریاک کشف گردید، خاطر نشان کرد: شناسایی و دستگیری سوداگران مرگ در دستور کار پلیس شهرستان قرار دارد.