۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۵۶

جلوگیری از ورود ۱۶۰ کیلوگرم مواد مخدر به کشور در مرزهای سراوان

زاهدان - فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان از اجرای عملیات موفقیت آمیز علیه قاچاقچیان مسلح و کشف ۱۶۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در مرزهای شهرستان سراوان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رضا شجاعی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: مرزداران مستقر در مرزهای شهرستان سراوان طی یک عملیات با اشراف اطلاعاتی، از قصد باند قاچاق مواد مخدر برای انتقال محموله خود به داخل کشور مطلع شدند و بلافاصله با آمادگی و تجهیزات کامل به پوشش کامل منطقه پرداختند.

فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان ادامه داد: قاچاقچیان که قصد داشتند مواد مخدر را وارد کشور کنند از حضور مرزبانان در مناطق مرزی غافلگیر و ضمن رها کردن محموله‌های مواد مخدر به آن سوی مرز متواری شدند.

وی با بیان اینکه شناسایی و دستگیری متهمان این پرونده در دست اقدام است، گفت: در این عملیات مرزداران موفق شدند، مقدار ۱۶۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر شامل؛ ۱۶۰ کیلوگرم تریاک و ۱۰ کیلوگرم هروئین را کشف کنند.

فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان در پایان ضمن تشکر از همکاری خوب مرزنشینان غیور و خونگرم جنوب استان در مبارزه با این بلای خانمان سوز، خاطرنشان کرد: مرزداران منسجم‌تر و استوارتر از گذشته به پاسداری از مرزهای جنوب شرق کشور می‌پردازند و اجازه کوچک‌ترین تحرکی را به سوداگران مرگ نخواهند داد.

