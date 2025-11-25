به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، محمدمهدی عسگرپور، رئیس هیئت رئیسه خانه سینما، در تشریح نقش و اهمیت عضویت ایران در نهادهای بینالمللی، بهویژه فدراسیون بینالمللی تهیهکنندگان فیلم (فیاپف)، به تاریخچه و دستاوردهای این عضویت در ۲ سطح «تهیهکنندگی» و «جشنوارهای» پرداخت.
تعریف جهانی تهیهکنندگی و دستاوردهای ساختاری
عسگرپور با اشاره به اینکه فیاپف، فدراسیونی است که استانداردهای جهانی تهیهکنندگی را تعیین میکند، توضیح داد که ایران از سال ۱۳۸۷ عضو رسمی این نهاد شده است.
وی هدف از این عضویت را فراتر از مباحث صرفاً مالی و بودجهای داخلی دانست و تصریح کرد: در فیاپف، مفهوم تهیهکنندگی با استانداردهای جهانی سنجیده میشود.
وی توضیح داد: پس از پذیرش عضویت، خانه سینما توانست در انتخابات دورهای، کرسی نایبرئیسی حوزه آسیا را کسب کند و این موفقیت را برای هشت دوره متوالی حفظ کند.
عسگرپور تأکید کرد که اهداف بلندپروازانهتر، مانند شرکت در انتخابات ریاست فدراسیون، در حال حاضر موضوعیت ندارد، چراکه پیوستن کامل به این سطوح مستلزم رعایت کامل قوانین تجارت جهانی و کپیرایت است که ایران هنوز با آن فاصله دارد. بنابراین، حفظ کرسی موجود خود دستاوردی ارزشمند تلقی میشود.
نقد نگاه «عایدی فوری» و ارزش ثبت نام ایران
عسگرپور در پاسخ به منتقدان داخلی که درباره «عایدی فوری» این عضویتها سؤال میکنند، استدلال کرد که سنجش همه نهادهای بینالمللی با معیار سود و زیان کوتاهمدت، رویکردی نادرست است.
وی گفت: ما در بسیاری از نهادهای جهانی عضو هستیم و نمیتوان همهچیز را با معیار «عایدی فوری» سنجید؛ گاهی مسائل سیاسی مانع بهرهمندی مستقیم میشوند.
با این حال، او مهمترین دستاورد عضویت در فیاپف را ثبت جشنواره جهانی فیلم فجر در کنار جشنوارههای بزرگ رقابتی غیرموضوعی جهان (مانند کن، برلین، ونیز و لوکارنو) دانست و این امر را افتخاری برای سینمای ایران خواند که نام کشور را در کنار این رویدادهای بزرگ قرار میدهد. وی همچنین، معرفی تهیهکنندگان ایرانی برای جوایز فیاپف را نیز از دیگر اقدامات مؤثر این عضویت برشمرد.
عسگرپور همچنین یادآور شد که فیاپف مقرراتی برای حوزههای نوظهور سینمایی وضع میکند و حضور ایران در رأیگیریها، حتی در صورت عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی، امکان اطلاعرسانی و استفاده از ظرفیتهای دیپلماتیک سینمایی در حل مشکلات بینالمللی را فراهم میآورد.
چالش حفظ ثبت جشنواره فجر/ ناهماهنگی دولتها و تلاش برای تعادل
رئیس هیئت رئیسه خانه سینما به چالشهای اخیر در حفظ این جایگاه اشاره کرد و گفت: در سالهای اخیر، پس از ادغام مجدد جشنواره ملی و بینالملل فجر در دولت جدید، چراغ قرمز فیاپف روشن شد. طبق مقررات فدراسیون، هرگونه تغییر در ماهیت، زمان یا آئیننامه جشنواره باید پیش از اجرا تصویب میشد، اما این تغییرات بدون اطلاعرسانی لازم انجام گرفت که تا مرز لغو عضویت جشنواره فجر پیش رفت.
عسگرپور توضیح داد که با وجود فشارهای سیاسی، او تلاش کرد تا با مذاکرات، این تصمیم را به تعویق اندازد.
وی اظهار کرد: در دولت قبل نیز، علیرغم اظهار بیمیلی در تریبونهای عمومی، در گفتگوهای خصوصی خواستار حفظ این موقعیت بودهاند.
وی تأکید کرد که هدف او حمایت از یک دولت خاص نبود، بلکه «حفظ نام ایران در کنار جشنوارههای بزرگ جهانی» برای روزهای بهتر بود. خوشبختانه با روی کار آمدن دولت جدید و تصمیم مدیران وقت (آقایان فریدزاده و صالحی)، جشنوارهها مجدداً تفکیک شدند.
عسگرپور در پایان گفت: در دوره جدید، تاریخ و زمان برگزاری جشنواره با هماهنگی کامل فیاپف انجام شد.
وی همچنین به نکته مهمی اشاره کرد که جشنواره فجر، برخلاف نمونههای جهانی، نام شهر را در عنوان خود نداشت و اکنون این مشکل نیز در مسیر رفع شدن قرار گرفته است. حفظ این ثبت همچنان بزرگترین وظیفه مدیریت آینده سینمای ایران است.
