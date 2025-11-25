به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد کسنزانی عصر سه شنبه در نشست هماهنگی و بررسی چالشهای اجرای برنامه ملی سنجش نوآموزان با تأکید بر اهمیت ارتقای کیفیت عملکرد مراکز جامع یادگیری، گفت: تحول در محیطهای یادگیری نیازمند فراهمسازی بسترهای مناسب در مراحل اولیه ورود دانشآموزان به مدرسه است و سنجش دقیق نوآموزان پیش از ورود به دبستان، یکی از این بسترها محسوب میشود.
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش کردستان با اشاره به برنامههای تحولی این معاونت در سال تحصیلی جاری، افزود: سه برنامه اصلی در این راستا تحت عنوان «توانا»، «اجتماعات یادگیری» و «حامی» در حال اجرا است.
وی توضیح داد: برنامه «توانا» به توانمندسازی حرفهای معلمان و مدیران در الگوی «مدرسه تراز» متمرکز است در حالی که برنامه «اجتماعات یادگیری» به منظور ایجاد تعامل و همافزایی حرفهای میان معلمان طراحی شده است.
کسنزانی اضافه کرد: همچنین، برنامه «حامی» با هدف حمایت آموزشی از دانشآموزان نیازمند، از ابتدای آبان ماه در مدارس ابتدایی استان آغاز شده است.
