اجرای برنامه «حامی» با هدف حمایت از دانش‌آموزان نیازمند در کردستان

سنندج- معاون آموزش ابتدایی کردستان گفت: برنامه «حامی» با هدف حمایت آموزشی از دانش‌آموزان نیازمند، از ابتدای آبان ماه در مدارس ابتدایی استان آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد کسنزانی عصر سه شنبه در نشست هماهنگی و بررسی چالش‌های اجرای برنامه ملی سنجش نوآموزان با تأکید بر اهمیت ارتقای کیفیت عملکرد مراکز جامع یادگیری، گفت: تحول در محیط‌های یادگیری نیازمند فراهم‌سازی بسترهای مناسب در مراحل اولیه ورود دانش‌آموزان به مدرسه است و سنجش دقیق نوآموزان پیش از ورود به دبستان، یکی از این بسترها محسوب می‌شود.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش کردستان با اشاره به برنامه‌های تحولی این معاونت در سال تحصیلی جاری، افزود: سه برنامه اصلی در این راستا تحت عنوان «توانا»، «اجتماعات یادگیری» و «حامی» در حال اجرا است.

وی توضیح داد: برنامه «توانا» به توانمندسازی حرفه‌ای معلمان و مدیران در الگوی «مدرسه تراز» متمرکز است در حالی که برنامه «اجتماعات یادگیری» به منظور ایجاد تعامل و هم‌افزایی حرفه‌ای میان معلمان طراحی شده است.

کسنزانی اضافه کرد: همچنین، برنامه «حامی» با هدف حمایت آموزشی از دانش‌آموزان نیازمند، از ابتدای آبان ماه در مدارس ابتدایی استان آغاز شده است.

