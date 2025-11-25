به گزارش خبرنگار مهر، اقبال خانی عصر سه شنبه در نشست بررسی چالشهای برنامه ملی سنجش نوآموزان، با اعلام پیشبینی سنجش ۲۴ هزار نوآموز در استان گفت: از آغاز اجرای برنامه سنجش از اول مهرماه، تاکنون ۴ هزار و ۳۵۰ نوآموز در مراکز جامع سنجش استان نوبتگیری کردهاند.
وی از خانوادههایی که هنوز برای سنجش فرزندان خود اقدام نکردهاند خواست تا هر چه سریعتر از طریق سامانه جامع «سیرت» نوبتگیری کرده و به مراکز جامع سنجش مراجعه کنند.
ضرورت دسترسی به غربالگری دقیق و مداخلات تخصصی
خانی با اشاره به تفاهمنامه سازمان آموزش و پرورش استثنایی با معاونت ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، تأکید کرد: دسترسی به غربالگری دقیق و مداخلات تخصصی در سنین پایین میتواند بسیاری از آسیبهای آموزشی و اجتماعی آینده را کاهش دهد.
وی همچنین بر اهمیت بازنگری در روند ارزیابی دانشآموزان برای شناسایی نیازهای حمایتی و آموزشی آنان تأکید کرد تا هیچ کودکی از چرخه آموزش باز نماند و معلمان با ابزارهای علمی دقیقتر بتوانند به تشخیص و حمایت از این دانشآموزان بپردازند.
گزارش ارجاع ۳ هزار و ۳۳۳ نوآموز به مراحل تخصصی
رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی کردستان با اشاره به آمار برنامه سنجش سلامت نوآموزان در سال تحصیلی گذشته، گفت: در این برنامه، ۳ هزار و ۳۳۳ نوآموز کردستانی مشکوک به داشتن اختلال، به مراحل تخصصی ارجاع شدند و از این تعداد، هزار و ۵۸۶ نفر به مرحله ارزیابی هوش، ۸۱ نفر به ارزیابی جسمی حرکتی، ۹۲۶ نفر به ارزیابی بینایی، ۶۸۴ نفر به ارزیابی شنوایی و ۵۶ نفر به ارزیابی اتیسم ارجاع شدند.
وی افزود: در نهایت، ۲۰۵ نفر از این نوآموزان به مدارس استثنایی معرفی شدند.
پوشش خدمات تخصصی برای تمامی دانشآموزان
خانی همچنین تأکید کرد: تمامی استان تحت پوشش خدمات تخصصی مراکز جامع سنجش، آموزش، توانبخشی و مداخلات بههنگام تربیتی قرار دارد و این مراکز خدماتی شامل غربالگری، تشخیص، آموزش، توانبخشی و مشاوره به دانشآموزان دوره ابتدایی ارائه میدهند.
وی با اشاره به اهمیت همافزایی، تبادل تجربه و ارتقای دانش تخصصی معلمان، بهویژه در مدارس پذیرای دانشآموزان با نیازهای ویژه، افزود: بهروزآوری مهارتهای معلمان در این دورههای توانمندسازی، از اهداف اصلی است تا کیفیت آموزش برای این دانشآموزان بهبود یابد.
