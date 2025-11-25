دنیامالی: تعداد ورزشکاران بیمه شده کشور به ۱۰ میلیون نفر خواهد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد دنیا مالی وزیر ورزش و جوانان در پایان سفر خود به ابوموسی با ابراز خوشحالی از عملکرد مثبت مسئولان استان هرمزگان در بحث توسعه زیرساختهای ورزشی گفت: تعداد ورزشکاران بیمه شده و سازمان یافته ما در کشور در حال حاضر ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر است و با توجه به حجم قهرمانیهایی که ما در ورزش داریم در تلاشیم تا این عدد را به ۱۰ میلیون نفر برسانیم.
وی افزود: تعداد بیمه شدههای استان هرمزگان امروز بر حسب جمعیتی که دارد، ۵۱ هزار نفر است که روند رو به رشدی داشته است. هر چند که باور داریم با توجه به جمعیت موجود این عدد باید به ۸۰ هزار نفر برسد و بر این باوریم که این امر شدنی است. وقتی این استان از ۵۲ باشگاه در سطوح مختلف بهره میبرد، مطمئناً میتواند تعداد ورزشکار سازمان یافته خود ارتقا دهد.
وزیر ورزش و جوانان خاطر نشان کرد: استان هرمزگان به مدد مدیرانی که دارد یکی از استانهای بی نظیر در حوزه پروژههای عمرانی است. ۱۳۵۰ پروژه عدد قابل توجهی است که نشان از توانمندی شاخصهای استان است. هر چند که باید تلاش بیشتری هم انجام بدهیم.
وی در خصوص ورزش جزیره بوموسی ادامه داد: تمام جزایر ما در استان هرمزگان بین المللی و طبیعت محور هستند. در مورد جزیره ابوموسی اما شرایط قدری متفاوتتر است، چرا که متعلق به یک استان نیست و همه ایران نسبت به آن توجه و حساسیت دارند. امیدواریم با پروژههایی که در این منطقه انجام میدهیم، بتوانیم ضریب ماندگاری جمعیت را در جزیره افزایش دهیم. ما هم سعی میکنیم در آینده بعضی از رویدادها نظیر مسابقات ورزشهای ساحلی، سه گانه و دوومیدانی را در اینجا برگزار کنیم تا به رونق هر چه بهتر ورزش ابوموسی کمک شود.
