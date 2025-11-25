خرید و نصب ۱۰ دستگاه مولد برق در جزایر هرمزگان انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ساعدپناه در نشست با پیمانکاران و مجریان طرح تأمین برق جزایر اظهار کرد: این مولدها با ظرفیت‌های ۱۶۷۵ و ۲۵۰۰ کیلوولت‌آمپر برنامه‌ریزی شده‌اند تا پایداری شبکه و کیفیت برق‌رسانی ساکنان و تأسیسات استراتژیک جزایر را ارتقا دهند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان با اعلام جزئیات قراردادها و مناقصه‌هایی که برای تأمین و نصب مجموعه‌ای از ژنراتورهای نیروگاهی در جزایر یادشده برگزار می‌شود افزود: مطابق اسناد مناقصه، دستگاه‌ها و مولدهای برق در ترکیبی از ظرفیت‌های ۱۶۷۵ و ۲۵۰۰ کیلوولت‌آمپر تأمین می‌شوند تا نیازهای پیک و پشتیبان شبکه در شرایط بحرانی و تعمیرات را پوشش دهند.

این پروژه‌ها به‌طور مشخص برای جزایر ابوموسی، تنب بزرگ، تنب کوچک و فارور تعریف شده و هدف آن افزایش توان تولید محلی و کاهش وابستگی به انتقال طولانی‌مدت انرژی است.

نصب مولدهای جدید ظرفیت پشتیبان را افزایش می‌دهد و احتمال خاموشی‌های گسترده را کم می‌کند که در جزایر با زیرساخت‌های محدود اهمیت ویژه‌ای دارد.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان تأمین و توزیع برق پایدار در جزایر را یکی از اولویت‌های مهم ذکر کرد و گفت: توسعه نیروگاه‌های مولد محلی و مدیریت هوشمند توزیع می‌تواند ضریب اطمینان شبکه را بالا ببرد و امکان سرویس‌دهی مستمر به مشترکان و مراکز حساس را فراهم سازد.

