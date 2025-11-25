خرید و نصب ۱۰ دستگاه مولد برق در جزایر هرمزگان انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ساعدپناه در نشست با پیمانکاران و مجریان طرح تأمین برق جزایر اظهار کرد: این مولدها با ظرفیتهای ۱۶۷۵ و ۲۵۰۰ کیلوولتآمپر برنامهریزی شدهاند تا پایداری شبکه و کیفیت برقرسانی ساکنان و تأسیسات استراتژیک جزایر را ارتقا دهند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان با اعلام جزئیات قراردادها و مناقصههایی که برای تأمین و نصب مجموعهای از ژنراتورهای نیروگاهی در جزایر یادشده برگزار میشود افزود: مطابق اسناد مناقصه، دستگاهها و مولدهای برق در ترکیبی از ظرفیتهای ۱۶۷۵ و ۲۵۰۰ کیلوولتآمپر تأمین میشوند تا نیازهای پیک و پشتیبان شبکه در شرایط بحرانی و تعمیرات را پوشش دهند.
این پروژهها بهطور مشخص برای جزایر ابوموسی، تنب بزرگ، تنب کوچک و فارور تعریف شده و هدف آن افزایش توان تولید محلی و کاهش وابستگی به انتقال طولانیمدت انرژی است.
ساعدپناه با یادآوری اهمیت موضوع افزود پایداری و تداوم تأمین برق در جزایر هرمزگان، علاوه بر تأمین نیازهای روزمره ساکنان، نقش حیاتی در ایمنی، خدمات بهداشت و درمان، بنادر و فعالیتهای اقتصادی منطقه ایفا میکند.
نصب مولدهای جدید ظرفیت پشتیبان را افزایش میدهد و احتمال خاموشیهای گسترده را کم میکند که در جزایر با زیرساختهای محدود اهمیت ویژهای دارد.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان تأمین و توزیع برق پایدار در جزایر را یکی از اولویتهای مهم ذکر کرد و گفت: توسعه نیروگاههای مولد محلی و مدیریت هوشمند توزیع میتواند ضریب اطمینان شبکه را بالا ببرد و امکان سرویسدهی مستمر به مشترکان و مراکز حساس را فراهم سازد.
ساعدپناه مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان در ادامه راهاندازی این مولدها را جزو اولویتهای برق استان هرمزگان برای تضمین برق پایدار در جزایر دانست و تاکید کرد با تأمین ظرفیتهای جدید، توان پشتیبانی شبکه افزایش مییابد و خدمات برقرسانی به ساکنان، تأسیسات حیاتی و فعالیتهای اقتصادی با کیفیت و پایداری بیشتری ارائه خواهد شد.
