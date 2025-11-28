به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ساعدپناه در دفتر جزایر خلیج فارس، اظهار کرد: این مولدها با ظرفیتهای ۱۶۷۵ و ۲۵۰۰ کیلوولتآمپر برنامهریزی شدهاند تا پایداری شبکه و کیفیت برقرسانی ساکنان و تأسیسات استراتژیک جزایر بوموسی، تنب بزرگ، تنب کوچک و فارور را ارتقا دهند.
وی تاکید کرد: با تأمین ظرفیتهای جدید، توان پشتیبانی شبکه افزایش مییابد و خدمات برقرسانی به ساکنان، تأسیسات حیاتی و فعالیتهای اقتصادی با کیفیت و پایداری بیشتری ارائه خواهد شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان راهاندازی این مولدها را جزو اولویتهای برق استان هرمزگان برای تضمین برق پایدار در جزایر دانست و گفت: نصب مولدهای جدید ظرفیت پشتیبان را افزایش میدهد و احتمال خاموشیهای گسترده را کم میکند که در جزایر با زیرساختهای محدود اهمیت ویژهای دارد.
ساعدپناه بیان کرد: برق بهعنوان یک زیرساخت اساسی، نقش کلیدی در بهبود کیفیت زندگی ساکنان، توسعه فعالیتهای تجاری و صنعتی، جذب سرمایهگذاری و در نهایت ارتقای سطح کلی توسعه اقتصادی جزایر ایفا میکند.
به گفته ساعدپناه پیک بار برق در جزیره بوموسی ۶ هزار و ۵۰۰، تنب بزرگ ۲ هزار و ۵۰۰ کیلووات، تنب کوچک و فارور ۴۳۰ کیلوات، لارک هزار و ۵۰۰ کیلووات و جزیره هنگام هزار و ۸۰۰ کیلووات است.
وی با تاکید بر اینکه شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان هیچ گونه درآمدی از محل برقرسانی به جزایر ندارد، گفت: برقرسانی به جزایر صرفاً در راستای عمل به مسوولیتهای اجتماعی و خدمترسانی به مردم انجام میشود.
نظر شما