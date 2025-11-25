مسابقات آزاد استانی تیراندازی مازندران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات آزاد استانی تیراندازی مازندران هم‌زمان با گرامیداشت هفته بسیج و یادبود مرحوم «سید رمضان موسوی» معاون فقید دانشگاه کشاورزی مازندران، با حضور ۵۴ ورزشکار در سالن تیراندازی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری برگزار شد و نفرات برتر رشته‌های تپانچه و تفنگ در بخش‌های آقایان و بانوان شامگاه سه‌شنبه معرفی شدند.

این رقابت‌ها با هدف توسعه ورزش تیراندازی و تجلیل از پیشکسوتان این رشته برگزار شد.

این رقابت‌ها با سرداوری علی‌مصطفی رجبی و داوری رسول رحیمی، عباس تمدنی و سمیه بوداغی برگزار شد. مراسم اهدای مدال‌ها نیز با حضور رستمیان، نایب‌رئیس هیأت تیراندازی مازندران، زعفرانیان، مدیر تربیت‌بدنی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی مازندران و حسینی، رئیس هیأت تیراندازی بابلسر برگزار شد.