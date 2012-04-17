دانشگاه مازندران میزبان هفدهمین المپیاد غیر متمرکز علمی دانشجویی قطب دو شد

رحمت عباس‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری هفدهمین المپیاد علمی دانشجویی قطب دو کشور در 16 رشته و با حضور 289 داوطلب در دانشگاه مازندران خبر داد.

وی افزود: هفدهمین المپیاد غیر متمرکز علمی دانشجویی قطب دو کشور صبح و بعدازظهر هفتم و هشتم اردیبهشت برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: در این المپیاد 177 داوطلب دختر و 112 داوطلب پسر در رشته‌های علوم اقتصادی، مهندسی کامپیوتر، مهندسی کشاورزی ، الهیات و معارف اسلامی، زیست‌شناسی، فیزیک، ریاضی، مهندسی برق، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک، زبان و ادبیات فارسی، مهندسی شیمی،علوم تربیتی، شیمی، آمار و حقوق با هم به رقابت می‌پردازند.

عباس نژاد افزود: این المپیاد با شرکت دانشگاههای گیلان، بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین، علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، گلستان، گنبد کاووس، پیام نور مازندران، علوم و فنون مازندران، غیرانتفاعی-غیردولتی شمال آمل، صنعتی نوشیروانی بابل و علوم قرآنی آمل به میزبانی دانشگاه مازندران برگزار خواهد شد.

وی، از وجود هشت قطب در کشور خبر داد و افزود: دانشگاه مازندران به عنوان دبیرخانه قطب دو کشور از سال 74 تاکنون هر ساله میزبان المپیاد غیر متمرکز علمی- دانشجویی در دانشگاههای قطب دو است.

