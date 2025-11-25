مژدهی: خانه خورشید پیام زنده بودن هنر ایرانی برای نسل نوجوان است

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق معبود مژدهی عصر سه شنبه در حاشیه افتتاح نمایشگاه آثار هنرجویان خانه خورشید در تالار مرکزی رشت اظهار کرد: امروز ۴۰ نفر از هنرمندان نوجوان و جوان آموزشگاه خانه خورشید نمایشگاهی را در تالار مرکزی رشت برپا کردند؛ نمایشگاهی که شاید در نگاه اول یک اتفاق معمولی به نظر برسد اما در واقع رویدادی بسیار مهم است.
وی با اشاره به اینکه آثار ارائهشده حاصل یک سال آموزش هنرجویان این مرکز است، افزود: این نوجوانان از دل روستای بیجاربنه، جایی که خانه خورشید در آن قرار دارد، داستانهایی از گوشهگوشه روستا را گردآوری کردهاند و در قالب نقاشی و نوشته روایت کردهاند. همین تلاش کوچک نشان میدهد که هنر چگونه میتواند فرهنگ ما را زنده نگه دارد.
مژدهی ادامه داد: در روزگاری که بسیاری از نوجوانان و جوانان در فضای مجازی غرق هستند، این ۴۰ هنرجو تصمیم گرفتند هنر ایرانی و اسلامی را بیاموزند و حرف دل خود را با زبان هنر بزنند. اینکه جمعی از جوانان انتخاب میکنند به جای سرگرمیهای زودگذر، به هنر اصیل رجوع کنند، رخدادی ارزشمند است.
مسئول کانون جوانان رضوی گیلان تأکید کرد: پیام این نمایشگاه به همه نوجوانان و جوانان این است که هنر ایرانی زنده است؛ اگر آن را حمایت کنیم و آموزش بدهیم، مانند هر گیاهی که آب و نور میگیرد، رشد میکند. هنرمند کمتر به سمت آسیبها میرود، زیرا آفرینش هنری برای او آرامش و معنای زندگی میآورد.
وی استقبال مردم از آثار ساده و ابتدایی هنرمندان نونهال خانه خورشید را نشانه ظرفیت عظیم هنر دانست و گفت: این نمایشگاه اعلام حضور نسل جدید هنرمندان است؛ نسلی که استعدادش نباید در میان صفحات مجازی گم شود.
نمایشگاه آثار هنرجویان آموزشگاه خانه خورشید با حضور سعید طاهری سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان، رئیس و اعضای شورای شهر رشت افتتاح شد و تا ششم آذرماه در تالار مرکزی رشت میزبان علاقهمندان خواهد بود.
