محمدرضا کنعانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره تلف شدن دو قلاده شیر و یک قلاده ببر در مجموعه الیمالات که به نام پارک حیات وحش مایا فعالیت می‌کند، گفت: این مجموعه دارای مجوز رسمی از محیط زیست و پروانه بهداشتی از سازمان دامپزشکی است و هدف آن نگهداری گونه‌های حیات وحش است.

وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد سه قلاده گربه سان در این مجموعه تلف شده‌اند که شامل دو قلاده شیر و یک قلاده ببر می‌شود.

وی ادامه داد:؛ در خصوص شیر تلف شده، اصول فنی بررسی شده و سازمان دامپزشکی مسئولیت پیگیری قانونی و تعیین علت را بر عهده دارد. برای ببر تلف شده نیز کمتر از ۲۴ ساعت پس از وقوع حادثه، کارشناسان محیط زیست و دامپزشکی کالبدگشایی مشترک انجام دادند و علت تلف شدن توسط اداره کل دامپزشکی تعیین خواهد شد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست مازندران تصریح کرد: در صورت تشخیص اهمال، اقدامات قانونی لازم توسط سازمان دامپزشکی و اداره کل محیط زیست انجام می‌شود.

وی درباره مدیریت پسماند در استان بیان کرد: مدیریت پسماند یکی از ابرچالش‌های استان‌های شمالی از جمله مازندران است و وضعیت مدیریت فعلی مطلوب نیست.

کنعانی یادآور شد:: با پیگیری‌های استاندار و برگزاری جلسات هفتگی، تمامی پهنه‌های عملیاتی در استان وارد مدار شده و سیستم‌ها در حال توسعه و بهسازی هستند. اقدامات محیط زیستی شامل توسعه سیستم‌های تصفیه فاضلاب و تفکیک زباله از مبدا در روستاها است.

وی افزود: تاکنون حدود ۲۵ درصد زباله در روستاها کاهش یافته و برنامه‌هایی برای پردازش زباله به کود کمپوست و دفن مناسب ادامه دارد.

میانکاله تحت تأثیر تغییرات اقلیمی است

کنعانی درباره تالاب‌ها و به ویژه تالاب بین‌المللی میانکاله گفت: تالاب میانکاله که در کنوانسیون رامسر ثبت شده و یک تالاب ساحلی است، تحت تأثیر تغییرات اقلیمی قرار دارد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست مازندران اظهار کرد: افزایش دما و سطح آب خزر باعث افزایش تبخیر در حوزه خزر شده و تراز آب تالاب کاهش یافته است. کاهش تراز آب خزر مستقیماً بر تراز آب تالاب اثرگذار است و نیازمند اقدامات حفاظتی و مدیریتی جدی است.

وی گفت: مجموعه محیط زیست استان به همراه سایر دستگاه‌های ذی‌ربط اقدامات لازم برای حفظ تالاب‌ها، کاهش آلودگی و مدیریت پایدار منابع طبیعی را در دستور کار دارد.