حسن ایزانلو در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از اجرای گسترده برنامه‌های پایش و مراقبت فعال بیماری‌های واگیر دامی در سطح شیروان خبر داد و اظهار کرد: این برنامه‌ها به‌صورت هدفمند و منظم در واحدهای دامداری، روستاها و مناطق عشایری در حال انجام است.

وی با بیان اینکه کنترل و پیشگیری از بیماری‌های واگیر دامی نیازمند رصد مستمر و اقدامات میدانی است، افزود: در قالب این برنامه‌ها، بیش از ۱۵۰ هزار مورد پایش، مراقبت و بازدید بهداشتی از جمعیت دامی استان انجام شده است.

رئیس شبکه دامپزشکی شیروان ادامه داد: این اقدامات شامل بازدیدهای میدانی از واحدهای دامی، بررسی وضعیت بهداشتی دامداری‌ها، نمونه‌برداری و بیماری‌یابی بوده که با هدف شناسایی به‌موقع کانون‌های بیماری و جلوگیری از گسترش آن‌ها اجرا شده است.

ایزانلو با تأکید بر نقش پیشگیرانه پایش فعال گفت: مراقبت مستمر، مؤثرترین راهکار برای کنترل بیماری‌های واگیر دامی است و اجرای دقیق این برنامه‌ها نقش مهمی در کاهش خسارات اقتصادی و صیانت از سرمایه‌های دامی دارد.

وی تصریح کرد: اقدامات بهداشتی دامپزشکی علاوه بر حمایت از تولید و حفظ سرمایه دامداران، نقشی مستقیم در تأمین امنیت غذایی، ارتقای سلامت عمومی و پیشگیری از انتقال بیماری‌های مشترک بین انسان و دام ایفا می‌کند.

رئیس شبکه دامپزشکی شیروان در پایان بر ضرورت تداوم این برنامه‌ها تأکید کرد و افزود: استمرار پایش بیماری‌های دامی و همکاری بهره‌برداران در رعایت ضوابط بهداشتی و قرنطینه‌ای، از الزامات اساسی برای حفظ سلامت دام‌ها و پایداری تولید است.