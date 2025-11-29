آمادگی ناوگان اتوبوسرانی تهران برای فصل سرما

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد قیومی مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، از آماده‌سازی ناوگان برای فصل سرما خبر داد و افزود: پیش از آغاز فصل سرما علاوه بر بازدیدهای فنی دوره‌ای بازدیدهای فنی ویژه آغاز فصل سرما با اولویت سیستم‌های گرمایشی برای ناوگان اتوبوسرانی تهران انجام می‌شود تا با شروع سرما اتوبوس‌های شرکت واحد بدون هیچ‌گونه مشکل گرمایشی در خطوط ارائه خدمات داشته باشند.

قیومی با اشاره به تمهیدات انجام‌شده برای تأمین گرمایش مطبوع در ناوگان اتوبوسرانی پایتخت گفت: اتوبوس‌های نوسازی‌شده و جدیدی که به ناوگان اضافه شده‌اند، به طور کامل مجهز به سیستم گرمایشی استاندارد بوده لذا در این بخش از ناوگان مشکلی در تأمین گرمایش نداریم.

وی با بیان اینکه وضعیت گرمایش تمامی اتوبوس‌های موجود تحت نظارت و کنترل قرار دارد افزود: در حال حاضر ۷۵ درصد از اتوبوس‌های فعال ناوگان از سیستم گرمایشی سالم و کاملاً عملیاتی بهره‌مند هستند.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران تأکید کرد: در صورت بروز هرگونه مشکل حین بهره‌برداری، تیم‌های فنی ما به صورت شبانه‌روزی آماده‌اند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به رفع عیب و تعمیر اتوبوس‌های مربوطه اقدام کنند.

قیومی با اشاره به برنامه‌ریزی برای به‌روزرسانی مابقی ناوگان نیز افزود: تعمیرات اساسی ۲۵ درصد باقی‌مانده نیز در دستور کار قرار گرفته و این اتوبوس‌ها حداکثر تا پیش از فرارسیدن سرمای زمستان، بازسازی و کاملاً آماده بهره‌برداری خواهند شد.