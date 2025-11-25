واکسیناسیون ۵۱۸ راس دام سبک و سنگین علیه بیماری تب برفکی در بانه

بختیار محبوبی در گفتوگو با خبرنگار مهر از برگزاری اردوی جهادی دامپزشکی به مناسبت هفته بسیج در چهار روستای این شهرستان خبر داد و گفت: در این اردوی جهادی، ۵۱۸ رأس دام شامل ۴۰ رأس دام سنگین و ۴۷۸ رأس دام سبک علیه بیماری تب برفکی واکسینه شدند.
وی اظهار کرد: این اردوی جهادی با هدف ارائه خدمات بهداشتی و آموزشی به دامداران روستاهای سیچان، قائیبُرد، نیزهرودِ کهن و شیویده برگزار شد و در آن علاوه بر واکسیناسیون دامها، سمپاشی و ضدعفونی جایگاههای دام نیز انجام گرفت.
وی افزود: تیمهای دامپزشکی در این برنامه، علاوه بر واکسیناسیون، اقدام به برگزاری کلاسهای آموزشی ترویجی در خصوص بهداشت دام و پیشگیری از بیماریهای مشترک بین انسان و دام کردند تا سطح آگاهی دامداران افزایش یابد و از شیوع بیماریها جلوگیری شود.
رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان بانه در پایان تأکید کرد: این اقدام بخشی از تلاشهای مستمر شبکه دامپزشکی برای حفظ سلامت دامها و تولیدات دامی در شهرستان بانه است که بهطور ویژه در مناطق روستایی با همکاری بسیج و دیگر نهادهای محلی انجام میشود.
