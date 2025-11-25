  1. استانها
  2. کردستان
۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۳۸

واکسیناسیون ۵۱۸ راس دام سبک و سنگین علیه بیماری تب برفکی در بانه

واکسیناسیون ۵۱۸ راس دام سبک و سنگین علیه بیماری تب برفکی در بانه

بانه- رئیس شبکه دامپزشکی بانه گفت: واکسیناسیون و خدمات بهداشتی دام‌ها در چهار روستای شهرستان بانه انجام شد و ۵۱۸ رأس دام علیه بیماری تب برفکی واکسینه شدند.

بختیار محبوبی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از برگزاری اردوی جهادی دامپزشکی به مناسبت هفته بسیج در چهار روستای این شهرستان خبر داد و گفت: در این اردوی جهادی، ۵۱۸ رأس دام شامل ۴۰ رأس دام سنگین و ۴۷۸ رأس دام سبک علیه بیماری تب برفکی واکسینه شدند.

وی اظهار کرد: این اردوی جهادی با هدف ارائه خدمات بهداشتی و آموزشی به دامداران روستاهای سیچان، قائی‌بُرد، نیزه‌رودِ کهن و شیوی‌ده برگزار شد و در آن علاوه بر واکسیناسیون دام‌ها، سم‌پاشی و ضدعفونی جایگاه‌های دام نیز انجام گرفت.

وی افزود: تیم‌های دامپزشکی در این برنامه، علاوه بر واکسیناسیون، اقدام به برگزاری کلاس‌های آموزشی ترویجی در خصوص بهداشت دام و پیشگیری از بیماری‌های مشترک بین انسان و دام کردند تا سطح آگاهی دامداران افزایش یابد و از شیوع بیماری‌ها جلوگیری شود.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان بانه در پایان تأکید کرد: این اقدام بخشی از تلاش‌های مستمر شبکه دامپزشکی برای حفظ سلامت دام‌ها و تولیدات دامی در شهرستان بانه است که به‌طور ویژه در مناطق روستایی با همکاری بسیج و دیگر نهادهای محلی انجام می‌شود.

کد خبر 6668300

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها