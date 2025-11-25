  1. استانها
۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۴۱

فردا چهارشنبه مدارس قم در تمامی مقاطع تحصیلی غیر حضوری شد

فردا چهارشنبه مدارس قم در تمامی مقاطع تحصیلی غیر حضوری شد

قم- مدارس استان قم روز چهارشنبه ۵ آذر ماه در تمامی مقاطع تحصیلی تعطیل و غیر حضوری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در کارگروه اضطرار آلودگی هوا که سه شنبه شب به ریاست خسرو سامری معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم و با حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست و جمعی از مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی ذیربط برگزار شد، آخرین وضعیت آلودگی هوای شهر قم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بر اساس مصوبه کارگروه، فعالیت تمامی مدارس استان قم در همه مقاطع تحصیلی به صورت غیرحضوری و فعالیت دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌ها رأس ساعت ۸ صبح خواهد بود.

همشهریان محترم به ویژه گروههای حساس (کودکان و سالمندان، بیماران قلبی و ریوی و زنان باردار) باید در روز چهارشنبه توصیه‌های بهداشتی از جمله کاهش حضور و فعالیت در فضای باز و استفاده از ماسک را به صورت جدی رعایت فرمایند.

