فردا چهارشنبه مدارس قم در تمامی مقاطع تحصیلی غیر حضوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، در کارگروه اضطرار آلودگی هوا که سه شنبه شب به ریاست خسرو سامری معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم و با حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست و جمعی از مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی ذیربط برگزار شد، آخرین وضعیت آلودگی هوای شهر قم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.



بر اساس مصوبه کارگروه، فعالیت تمامی مدارس استان قم در همه مقاطع تحصیلی به صورت غیرحضوری و فعالیت دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌ها رأس ساعت ۸ صبح خواهد بود.



همشهریان محترم به ویژه گروههای حساس (کودکان و سالمندان، بیماران قلبی و ریوی و زنان باردار) باید در روز چهارشنبه توصیه‌های بهداشتی از جمله کاهش حضور و فعالیت در فضای باز و استفاده از ماسک را به صورت جدی رعایت فرمایند.