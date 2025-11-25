آلودگی هوا فعالیت مدارس اراک، ساوه و شازند چهارشنبه را غیرحضوری کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای استان مرکزی با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: با توجه به روند افزایشی شاخص آلایندگی هوا، فعالیت تمامی دورههای آموزشی ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم در
شهرهای اراک، ساوه، مامونیه، زاویه، پرندک، خشکرود، شازند و مهاجران و روستاهای کزاز، قدمگاه، اکبر آباد، البرج، رباط میل، ضامنجان، چقا، شهرجرد و حاجیآباد، غینر، راشان، دهپول، علی آباد، گاوخانه، جمال آباد، مرزیجران، خانه میران و نظم آباد فردا چهارشنبه به صورت مجازی و در بستر شاد برگزار خواهد شد.
با دور کاری مادران دارای کودکان زیر ۲ سال و کارمندان دارای بیماری زمینهای موافقت و پایش و برخورد ویژه با صنایع آلاینده اطراف شهر و مستقر درشهرکهای صنعتی توسط اداره کل حفاظت محیط زیست انجام میشود.
همچنین آموزشگاههای علمی آزاد و زبان تعطیل هستند.
نظارت و جلوگیری از فعالیت کارگاههای عمرانی که منجر به تشدید آلودگی هوا میگردد توسط شهرداریهای اراک، ساوه و شازند مورد توجه ویژه است.
برخورد پلیس راهور با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی و اعمال قانون لازم در این خصوص تشدید میشود و استفاده نیروگاه از سوخت گاز و مازوت کم سولفور و اتخاذ تمهیدات لازم از سوی شرکت ایرالکو جهت کنترل آلایندگی خطوط احیا و آند قدیم و عدم فلرسوزی پالایشگاه شازند صورت میگیرد و عدم انجام فعالیت ورزشی در فضاهای باز مورد توجه است.
نظر شما