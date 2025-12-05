آلودگی هوا تمام مدارس اراک، ساوه وشازند را در روز ۱۵ آذرماه تعطیل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسب اعلام شرایط اضطرار و دعوتنامه اداره کل محیط زیست استان (دبیرخانه) جلسه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا تشکیل شد که با توجه به اعلام شرایط پایدار جوی از طرف اداره کل هواشناسی و تأیید دانشگاه علوم پزشکی و روند افزایشی شاخص‌ها، تمام مراکز پیش دبستانی و مهدهای کودک تعطیل و تمام کلاسهای دوره‌های آموزشی ابتدایی، متوسطه دور اول و متوسطه دور دوم در شهرهای اراک، ساوه، شازندو مهاجران و روستاهای کزاز، قدمگاه، اکبر آباد، غینر، راشان، باغ برآفتاب، البرج، حسن آباد، دهپول، علی آباد، رباط میل، ضامنجان، چقا، شهرجرد، حاجی آباد، گاوخانه، جمال آباد، مرزیجران، خانه میران و نظم آباد در بستر شاد برگزار می‌شود.

تعطیلی آموزشگاه‌های علمی آزاد و زبان در شهرهای اراک، ساوه و شازند، موافقت با دور کاری یا مرخصی بانوان باردار و مادران دارای کودکان زیر ۲ سال و کارمندان دارای بیماری زمینه‌ای، پایش و برخورد ویژه با صنایع آلاینده اطراف شهر و مستقر در شهرک‌های صنعتی توسط اداره کل حفاظت محیط زیست، نظارت و جلوگیری از فعالیت کارگاه‌های عمرانی که منجر به تشدید آلودگی هوا می‌گردد توسط شهرداری‌های اراک، ساوه و شازند و سایر شهرها و تشدید برخورد پلیس راهور با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی، و اعمال قانون لازم در این خصوص از دیگر تأکیدات است.

در این اطلاعیه از عموم شهروندان به ویژه گروه‌های حساس علی الخصوص بیماران قلبی و ریوی و مادران باردار خواسته شده تردد غیرضروری در فضای باز، نداشته باشند و از ماسک استفاده کنند و مصرف مایعات، میوه و سبزیجات به‌منظور کاهش اثرات سو آلودگی هوا را جدی بگیرند.

تداوم استفاده حداکثری نیروگاه شازند از سوخت گاز و مازوت کم سولفور و اتخاذ تمهیدات لازم از سوی شرکت ایرالکو جهت کنترل آلایندگی خطوط احیا و آند قدیم و کنترل آلودگی در کوره‌های آجر پزی و عدم فلرسوزی پالایشگاه شازند نیز از دیگر موارد کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان مرکزی برای فردا (شنبه) است.

لازم به ذکر است کارگروه با وقوع شرایط اضطرار روزانه ساعت ۱۷ تشکیل جلسه داده و تصمیمات کارگروه بر اساس تحلیل داده‌ها و نظریه کارشناسی کلیه اعضای اتخاذ می‌گردد.

همچنین یکی از ملاک‌های تصمیم گیری میانگین شاخص ایستگاه‌ها ی بالاتر بوده و بدیهی است اطلاعات یک ایستگاه مبنای تصمیم گیری برای کل شهر نیست.