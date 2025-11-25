  1. استانها
۴ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۲۶

یادواره نخستین شهید مدافع حرم هرمزگان برگزار شد

یادواره نخستین شهید مدافع حرم هرمزگان برگزار شد

بندرعباس- آیین بزرگداشت نخستین شهید مدافع حرم هرمزگان استان هرمزگان شهید «عبدالحمید سالاری» در گلزار شهدای گمنام شهر بندرعباس برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سه شنبه شب آئین بزرگداشت نخستین شهید مدافع حرم هرمزگان شهید «عبدالحمید سالاری» با حضور پرشور مردم و با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد زارع مسئول مجموعه تربیتی شهدای گمنام بندرعباس در گلزار شهدای گمنام واقع در مسجد جامع شهر بندرعباس برگزار شد.

این مراسم با نام و یاد شهید عبدالحمید سالاری، نخستین شهید مدافع حرم هرمزگان و نیز شهیدان خلیل تختی‌نژاد و رضا زارعی برگزار شد.

حجت‌الاسلام محمد جواد زارع، ضمن تسلیت شهادت حضرت زهرا (س) مقایسه‌ای میان حادثه پس از رحلت پیامبر و واقعه پس از عاشورا انجام داد و گفت: پس از عاشورا، حسین (ع) شهید شد و همه مردم کافر شدند؛ زیرا مسلمانیِ امام‌کُشی راه افتاد و مردم آن را نگرفتند. معادله ساده است؛ جامعه‌ای که اجازه دهد امامش کشته شود، چگونه می‌تواند مدعی اسلام باشد؟

او بار دیگر به حادثه شهادت حضرت زهرا (س) اشاره کرد و گفت: مگر می‌شود در جامعه‌ای که به ظاهر مسلمان است، زهرای مرضیه (س) را این‌گونه شهید کنند؟ خطرناک‌ترین افراد برای دین، مذهبی‌هایی هستند که هسته مرکزی دین را رها کرده‌اند. غیرمذهبی اگر خطا کند می‌داند خطاست؛ اما مذهبیِ بی هستهٔ دینی، با چند کار عبادی وجدانش را ساکت می‌کند و خیال می‌کند مسیرش درست است.

حجت‌الاسلام زارع از نگاه تقلیل‌گرایانه به دین انتقاد کرد و گفت: اینکه فکر کنیم اسلام یعنی نماز بخوانیم، روزه بگیریم، حج برویم، زکات بدهیم و یکی هم اضافه کنیم که روضه برویم؛ این نگاه ناقص است. اسلام یک هسته مرکزی دارد. اگر آن را رها کنیم، بخش‌های دیگر هم به درد نمی‌خورد.

او افزود: هسته مرکزی اسلام ولایت است. اگر ولایت در جامعه کمرنگ شود، نتیجه‌اش همین است که روایت می‌گوید: و شما کافر می‌شوید.

این کارشناس علوم دینی گفت: امروز ادامه دادن راه شهدا یعنی باید پشتیبان شهدا باشیم.

این مراسم مزین به حضور پیکر پاک یک شهید والامقام هشت سال دفاع مقدس بود.

